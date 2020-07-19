新冠肺炎．最新｜逾60宗初確診今有結果　料再創單日新高

本港新冠肺炎疫情失控大爆發，昨日再增64宗確診個案，累計增至 1,778宗，超越2003年感染沙士人數（1,755宗）；由於近期出現老人院感染群組，死亡人數已增至12人。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨預告，尚有約60宗昨初步確診個案正待覆核，陸續會有結果。因此連同昨晚至今日上半日確診人數，很大機會多過上周四（16日）錄得的單日最多67宗，料再創單日新高。除了黃大仙區確診人數持續增加，多個新群組亦有人確診，值得注意是，雅蘭中心稻香歌舞群組已有四人染疫，但同場人數或有二、三百人，他們在沒有戴口罩下，勁歌熱舞。

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【01:44】衛生防護中心周六（18日）晚上更新確診者行蹤資料，再多11間餐廳「上榜」，有五間在油尖旺區，包括尖沙咀翠林辣蟹舫、佐敦薈富園海鮮酒家、 港威商場 cookedDeli by city'super、太子長榮大廈元朗冰室及太子道西西記粥店。

早前確診的第1661宗個案，曾到李鄭屋游泳池；上環聚點坊群組其中一名24歲確診女子，曾到南丫島村屋寶華園、中西區著名醫生大廈萬邦行。

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【01:08】周六（18日）新增64宗確診個案，包括兩名新確診者在內，共有四名患者在本月9日曾到旺角雅蘭中心4樓的稻香酒家，參加一個慶回歸歌舞晚宴，同場或有300人左右出席。根據衛生防護中心周六晚公布的患者住址資料，其中兩人同為橫頭磡邨居民，即屬爆疫的黃大仙系，另外二人分別居於荃灣麗花園及九龍城黃埔街。

確診者當中，共有24人於黃大仙區，大部份分布於慈雲山，九龍城區亦出現7個確診個案；藍田匯景花園 2 座、馬鞍山新港城 K 座、海怡半島 4 期 26 座亦有住戶染疫。

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