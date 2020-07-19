新冠肺炎．直播｜新增108宗確診　張竹君︰再持續醫療體系快崩潰

本港新冠肺炎疫情失控大爆發，昨下午4時至至今日凌晨零時，本港新確診108宗個案，累計個案總數達到1,886宗。張竹君坦言，由於個案數量多「做唔切」，因此提早截數時間，如按以往截至每日下午4時計算，今日確診數字肯定更高。 新增108宗確診個案中，25宗為外地輸入個案，15宗來自菲律賓，其中10人為外傭。至於35宗個案與早前或新確診個案有關連。 第三波新冠肺炎疫情不斷擴大，行政長官林鄭月娥今（19日）於記者會透露，料今日單日新增確診數字逾100宗，同時公佈5項新措施，包括明日起政府只提供緊急及必須服務，公務員在家工作，為期7日，大約六成公務員仍須上班；將修例強制全民在室內公眾場所戴口罩等。

【17:53】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，近日到急症室或普通科門診做深喉唾液測試的病人增加，近一周有近1,000名病人去急症室做檢測，而普通科門診就有近3,000人。他指，因急症室及門診多病人，如市民沒有病徵，勿去急症室或普通科門診做測試，「大家唔好去住」。他強調，即使每個到醫院人士都會戴口罩，但始終人流多，都有感染風險，而急症室及普通科門診，均不會為港人提供健康證明。

【17:50】張竹君指，今早另外已確診廿多宗個案，初步確診個案也有40多宗，預計今晚會再有更多個案出現。她續指，新患者的病毒含量高，病毒傳染性相信非常高，個別個案只曾與確診者短時間接觸，可能沒有戴口罩時間只數分鐘都有染疫。有個案即使有戴口罩，估計或有環境污染，感覺上亦較3月爆發時「犀利咗」。

【17:30】本港新冠肺炎疫情失控大爆發，截至今日凌晨，本港新確診108宗個案，累計個案總數達到1,886宗。張竹君坦言，由於個案數量多「做唔切」，因此提早截數時間，如按以往截至每日下午4時計算，今日確診數字肯定更高。

新增108宗確診個案中，25宗為外地輸入個案，15宗來自菲律賓，其中10人為外傭。至於35宗個案與早前或新確診個案有關連。多個群組錄得新增個案，包括旺角稻香「慶回歸」群組、乒乓球室群組，各新增1宗個案；慈雲山中心薀莎餐廳及翠河群組亦有新個案，另外亦涉及早前確診的家庭群組。

其餘感染源頭不明個案，患者遍及不同行業，當中有3人為的士司機，包括全職及兼職，亦有1人在紅磡街市的凍肉公司工作。

張竹君指，昨下午4時至今早凌晨零時，新確診個案已達108宗。（黃舒慧攝）

【16:06】 特首林鄭月娥透露，今日稍後衞生防護中心將公布最新確診個案超過100宗，是疫情以來單日最高數字。

【15:53】Pure Fitness於3月中曾有會員染疫，Pure最新向會員發電郵透露，一名24歲女會員於7月18日確診。該患者曾於7月12日早上8時到過朗豪坊辦公大樓的分店，參與私人課堂，涉事分店已經徹底消毒，該課堂的瑜珈導師及當日早上工作的職員均已接受病毒檢測，中心亦將聯絡參與同一課堂的會員。

新冠肺炎│確診者曾到PURE Yoga朗豪坊店上堂 職員接受病毒檢測

【15:17】聖德肋撒醫院確認，有2名內視鏡中心職員初步確診新型肺炎，其中1名員工的母親早前已確診，該員工與第二名染疫員工，曾於7月3日進食火鍋。院方稱，已呈報衞生防護中心，料屬院外感染個案，另有62名職員已接受病毒測試，需再進行覆檢。

新冠肺炎｜聖德肋撒醫院內視鏡中心兩職員確診 曾一起打邊爐

【14:54】政府今日（19日）發稿表示，對於有指豁免強制檢疫安排帶來檢疫漏洞，而豁免人士是新一波疫情源頭的說法是「誤解」。政府又指，本港迄今未錄得任何由內地、澳門或台灣到港豁免人士確診個案。

不過，記者翻查資料，除上述三地外，外國地區抵港人士亦至少有10類人士可獲豁免檢疫，由本月8日至昨日（18日），至少錄得24宗機組人員及海員的確診個案。

新冠肺炎｜政府稱豁免檢疫人士致新一輪疫情爆發屬「誤解」

【14:30】行政長官林鄭月娥今日下午4時將再就疫情召開記者會，料宣布公務員在家工作安排。

【13:06】據了解，本港今日新增100宗確診及初步確診新型肺炎個案。

【12:52】屯門眼科中心再增一名服務運作助理初步確診新型肺炎，累計共4人染疫，眼科中心明日需暫時關閉。

新冠肺炎｜屯門眼科中心增一員工初步確診 平日為到訪者探熱

【10:15】馬會表示，昨晚(7月18日)接獲一名員工的通知，指她曾於7月15日接受2019新型冠狀病毒測試，結果呈陽性；馬會指，該名女職員正按衞生署指示，安排送院。馬會表示，該員工於跑馬地總部工作，最後上班日期是7月13日。14日起因應實施特別工作安排，而留在家中工作。

馬會已馬上安排，將該名確診員工工作的樓層及曾到訪的地方，以及共用地方如地下大堂、一樓及升降機進行徹底清潔和消毒。

新冠肺炎｜馬會跑馬地總部有員工確診 密切接觸員工要做檢測

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【01:44】衛生防護中心周六（18日）晚上更新確診者行蹤資料，再多11間餐廳「上榜」，有五間在油尖旺區，包括尖沙咀翠林辣蟹舫、佐敦薈富園海鮮酒家、 港威商場 cookedDeli by city'super、太子長榮大廈元朗冰室及太子道西西記粥店。

早前確診的第1661宗個案，曾到李鄭屋游泳池；上環聚點坊群組其中一名24歲確診女子，曾到南丫島村屋寶華園、中西區著名醫生大廈萬邦行。

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【01:08】周六（18日）新增64宗確診個案，包括兩名新確診者在內，共有四名患者在本月9日曾到旺角雅蘭中心4樓的稻香酒家，參加一個慶回歸歌舞晚宴，同場或有300人左右出席。根據衛生防護中心周六晚公布的患者住址資料，其中兩人同為橫頭磡邨居民，即屬爆疫的黃大仙系，另外二人分別居於荃灣麗花園及九龍城黃埔街。

確診者當中，共有24人於黃大仙區，大部份分布於慈雲山，九龍城區亦出現7個確診個案；藍田匯景花園 2 座、馬鞍山新港城 K 座、海怡半島 4 期 26 座亦有住戶染疫。

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