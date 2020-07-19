立法會會期結束　張建宗批近年立法會討論「明顯傾向政治化」

政務司司長張建宗今日（19日）發表網誌，指在竹篙灣政府土地興建的800個檢疫單位，預期本周投入服務。至於在竹篙灣預留作旅遊發展之用地興建的檢疫設施，初步估計可於9月底前提供額外700個單位。 此外，第六屆立法會的會期已結束。張建宗批評，近兩年來，即使涉及民生和經濟議題，立法會的討論「明顯傾向政治化」，秩序問題越見嚴重，批評非建制派議員不斷以「政治手段」凌駕市民福祉，又稱有議員近年長期「政治掛帥」。

第六屆立法會會期已經完結，財委會會議是最後一次會議。（資料圖片／李澤彤攝）

張建宗說，明白禁止食肆晚間供應堂食的措施，或令市民感到不便，但稱目的在於減少人群聚集，盡早切斷傳播鏈，呼籲全港市民配合和忍耐，以萬眾一心、同舟共濟的精神，同心抗疫。

特首特意頻密出席大會

第六屆立法會的四年會期已結束。張建宗說，特首林鄭月娥上任初期，特意頻密地出席立法會大會，以加強互動性。

不過，他批評近兩年來，即使涉及民生和經濟議題，立法會的討論「明顯傾向政治化」，使特首難以與立法會議員理性討論，批評非建制派議員不斷以「政治手段」凌駕市民福祉，又稱有議員近年有長期「政治掛帥」，不惜代價癱瘓立法會的正常運作，罔顧經濟以至社會民生發展。

張又指，在建制派議員的大力支持下，政府仍然取得一定成效，當中政府共提交了89項條例草案，有78項獲得立法會通過，又點名數個「重要例子」，包括國歌法、一地兩檢等。

張建宗批評，近兩年來，即使涉及民生和經濟議題，立法會的討論「明顯傾向政治化」，秩序問題越見嚴重。（資料圖片／張浩維攝）

反對香港自治法案成美國法律

在國安法方面，張建宗批評，西方政客通過各種方式「頻頻插手」，干涉中國內政。他稱美國國會通過《香港自治法案》簽署成為美國法律，重申特區政府堅決反對、極度反感和強烈不滿。

張表示，美國以維護國家安全合理化法案和行政命令的措施，但卻把中央為香港維護國家安全立法視為削弱香港特區的高度自治，明言：「明顯是雙重標準，是我們絕不能接受的。」

他又指，香港美國商會清楚指出，美國取消香港特區的特殊貿易地位，會損害1,300家美國駐港企業的利益，又稱香港是美國出口的強大市場，美國長期享有龐大的貿易順差。