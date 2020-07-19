新冠肺炎｜陳肇始：疫情嚴竣前所未見　或要求全民公眾地方戴口罩

社會新聞
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本港截至昨日（18日）累計錄得1,778宗新型冠狀病毒肺炎確診及疑似個案，已超2003年沙士染疫個案總數，食物及衞生局局長陳肇始今日（19日）受訪時形容，目前疫情嚴竣前所未見，政府正檢視防疫措施，或要求全部人在公眾地方須強制戴口罩。

另外，竹篙灣的100個檢疫單位問始投入服務，陳肇始稱若確診個案持續上升，一旦醫院和檢疫措施不勝負荷，最壞情況是需入院病人要留家等候當局安排，她呼籲市民合作減少社交活動。

陳肇始透露政府正檢麾防疫措施，或要求全民於公眾地方須戴口罩。（資料圖片／高仲明攝）

陳肇始接受無綫電視節目《講清講楚》時提到，近日的確診個案分散不同地區和不同行業，疫情非常嚴竣，政府正全方位檢視不同的防疫措施，包括要求全民在公眾地方戴口罩，以及需否進一步全日禁止食肆堂食，又預期現行的社交距離措施至本月21日屆滿後料需再延長。

最壞情況　需入院人士或需留家等候安排

由於確診個案急增，需入住檢疫中心的密切接觸者人數亦大增，對檢疫措施造成壓力。陳肇始稱竹篙灣檢疫中心今日起投入服務，但若確診個案持續上升，醫院或檢疫措施均不勝負荷時，市民需作最壞打算，需強制檢疫的人或需入院的人，要留在家等候當局安排。

她稱明白市民開始出現抗疫疲勞，但希望社交頻繁的人暫時「忍一下、可免則免」，私人機構亦應安排僱員在家工作。

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