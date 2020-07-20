新冠肺炎．最新｜增73宗確診　張竹君︰若疫情持續不排除要禁足令

新型冠狀病毒肺炎疫情大爆發，當局最新公布新增確診73宗個案，累計個案總數達到1,959宗，初步確診數目亦達46宗。其中曾到葵芳「潮庭」10多人一同用膳的家庭群組，累計共有9人中招。於銅鑼灣善心醫務中心開診的私家醫生陳計明亦確診，陳亦曾到木星街嘉頤護老院為長者診症，當局正追蹤相關病人及護老院情況。 張竹君又指，屯門中央廣場的富臨酒家及海港酒家維景酒店分店都有多人感染，但患者於不同日子及時段到有關食肆用餐，中心已要求兩酒家消毒清潔及做化驗。張續指，若疫情嚴重，港府不排除政府會採取更嚴厲的防疫措施，如禁足令，但她指不希望發生。

【17:02】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲指，截至今日中午，共有722名病人留院隔離，至於危殆患者數目增至23人，單日增加4人(個案編號︰1470、1779、1806、1835)。同時有13名患者情況嚴重，526人病情穩定。目前負壓病床使用量為70.9%；負壓病房使用量則為76.8%。

庾慧玲續指，東區醫院昨日接獲一名病人家屬通知，病人家人確診。院方安排涉事病人接受測試，昨晚亦初步確診，已轉往隔離病房留醫。涉事病人7月13日到東區醫院接受盲腸炎手術，手術後沒有呼吸道徵狀，但間中低燒。由於醫護人員接觸時，有戴合適防護裝備，無人列為緊密接觸。至於同病房的10名病人，已列為密切接觸者，當中5人仍然留醫院，會安排檢疫。院方相信個案非院內感染，相關病房會停收新症。

本港再增73宗確診個案，累計個案達到1959宗。（李澤彤攝）

【17:08】有專家建議，若個案數目持續上升，有必要考慮實施禁足令。張竹君指出，港府是否需要更多措施，將視乎疫情趨勢，如情況繼續惡化，政府會推出更嚴厲的措施，如外國的禁足令，但她不希望出現上述情況。由於病毒有潛伏期，估計需時一星期再睇情況，如確診個案以倍數上升，醫療系統會不勝負荷，屆時就要採取更多防疫措施。

【16:50】張竹君指，於銅鑼灣善心醫務中心開診的私家醫生陳計明亦確診，陳除了於診所應診，亦曾到木星街一間護老院為長者診症，當局正追蹤相關病人及護老院情況。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，截至今日凌晨零時，過去24小時新增73宗確診個案，輸入個案佔7宗；本地感染個案則佔66宗，其中27宗個案感染源頭未明。

多個群組再有新個案，其中曾於葵芳潮庭用膳的家族群組再有人確診，累計感染人數達9人。維景酒店海港酒家亦懷疑有爆發，至少6宗個案，在不同時間與朋友家人光顧後染疫，當局擔心或有環境污染，亦可能有工作人員為隱形患者，已促食肆安排清潔及要求員工接受測試。

【16:16】為配合政府最新防疫措施，康文署宣布，由即日起暫停18區康樂事務辦事處的櫃檯服務，當中包括辦理康體活動的報名安排，直至另行通知。隨疫情近日漸趨嚴峻，康文署8月份舉行的康體活動將會取消，該署會為受影響的收費活動參加者安排退款。至於9月份的康體活動，市民仍可透過「康體通」網上服務或以郵遞方式報名參加。康文署會繼續密切留意有關情況，並適時檢視以上安排。

【15:58】水務署表示，北港濾水廠繼昨日（19日）有一名外判工人確診新冠肺炎後，同廠另一名外判搬運工人亦初步確診。最新初步確診的涉事外判工，最近一次上班日期為7月19日，目前已入院接受隔離，情況穩定。水務署強調，事件對食水安全沒有影響。

【15:20】浸會醫院宣布，暫停提供公眾檢測服務，而仁安、港怡、嘉諾撒及養和醫院，則要求病人先預約病毒檢測服務。

楊潤雄表示，幼稚園及國際校將不早於8月17日開學，惟各校最終開課日期，要視乎疫情發展再決定。（梁鵬威攝）

【14:40】至於周三放榜安排，楊潤雄表示，中學文憑試安排要視乎學生安全，明白部份學生須即場輔導，但首要是網上公布成績；他又指，若有部份或大部學生需回校輔導亦容許，希望學校可以預先安排不同時間讓學生回校。

新冠肺炎｜國際校幼園不早於8.17開學 料僅高中跨境生可返港上課

【14:30】教育局局長楊潤雄表示，幼稚園及國際校將不早於8月17日開學，惟各類學校最終開課日期，要視乎疫情發展再作決定，亦會為學校提供兩周時間作準備；而跨境學童，除非短期內公共交通，或更多出入境管制站可以恢復運作，否則只可以中四至中六跨境學童回港上課；至於中三或以下各級，預計難以在新學年開始時作回港上課安排，會與學校商討如何安排在家學習。

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【14:12】24歲女歌手施匡翹早前確診新冠肺炎，在確診前曾到TVB電視城錄影節目。據了解，TVB向員工發通告，指近兩天已將確診者或疑似緊密接觸者曾接觸地方，安排大規模消毒清潔，包括至少5個錄影廠，化粧及服裝間，排舞室，以及廣播大樓6樓非戲劇製作分部辦公室等。

通告又指，TVB已追蹤到約100名，曾與確診者可能有接觸的職員及藝員，並安排分批到醫院接受新冠病毒檢測。直到現時為止，暫收到約30人檢測結果，全屬陰性，預計其他人會在未來兩天有檢測結果。TVB又強調，事件中並無該公司職員證實確診。

【13:09】有關東區醫院一名54歲男病人個案，消息指，他於7月13日入院，同日接受緊急切盲腸手術，暫未知有無醫護被列作緊密接觸者。

【13:00】教育局局長楊潤雄將於下午2時30分見記者

【12:45】南區區議員袁嘉蔚指，香港仔惠福道四號賽馬會復康中心一名女職員初步確診，該職員住在田灣邨田麗樓，其同住家人亦會送往檢疫中心。

【12:30】消息指，今日增約100宗初步確診及確診新型肺炎個案。

【11:01】據悉，涉事病房要關閉，暫時不再接收新症，並會追蹤有接觸的病人及醫護。據悉該病人曾與其餘10名病人住在同一病格，10人被列作密切接觸者，當中5人已經出院。當局將聯絡涉事病人並安排送院，另有約50個醫護人員曾照顧染疫患者，但不屬密切接觸者。

【10:19】據了解，東區醫院一名54歲男病人初步確診，曾住在外科普通病房6日，現時仍然留院。