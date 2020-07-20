新冠肺炎．最新｜消息：今日增約100宗初步確診及確診個案

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新型冠狀病毒肺炎疫情大爆發，昨日公布新增確診108宗個案，是本港首次單日「破百」，累計個案總數達到1,886宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，不少個案涉外出用膳及打麻雀，她呼籲市民應盡量「留在家忍一忍」，起碼未來兩周盡量不外出，減少社交活動，否則「香港醫療體系好快崩潰。」
另外，行政長官林鄭月娥昨日公布更多防疫措施，包括今日（20日）起政府只提供緊急及必須服務，實施公務員「在家工作」安排，為期7日；當局將修例強制全民在室內公眾場所戴口罩等；晚市禁止堂食措施延長7日等。
【13:09】有關東區醫院一名54歲男病人個案，消息指，他於7月13日入院，同日接受緊急切盲腸手術，暫未知有無醫護被列作緊密接觸者。
【13:00】教育局局長楊潤雄將於下午2時30分見記者
【12:45】南區區議員袁嘉蔚指，香港仔惠福道四號賽馬會復康中心一名女職員初步確診，該職員住在田灣邨田麗樓，其同住家人亦會送往檢疫中心。
【12:30】消息指，今日增約100宗初步確診及確診新型肺炎個案。
【11:01】據悉，涉事病房要關閉，暫時不再接收新症，並會追蹤有接觸的病人及醫護。
【10:19】據了解，東區醫院一名54歲男病人初步確診，曾住在外科普通病房6日，現時仍然留院。
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