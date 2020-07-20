新冠肺炎．最新｜消息：今日增約100宗初步確診及確診個案

新型冠狀病毒肺炎疫情大爆發，昨日公布新增確診108宗個案，是本港首次單日「破百」，累計個案總數達到1,886宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，不少個案涉外出用膳及打麻雀，她呼籲市民應盡量「留在家忍一忍」，起碼未來兩周盡量不外出，減少社交活動，否則「香港醫療體系好快崩潰。」

另外，行政長官林鄭月娥昨日公布更多防疫措施，包括今日（20日）起政府只提供緊急及必須服務，實施公務員「在家工作」安排，為期7日；當局將修例強制全民在室內公眾場所戴口罩等；晚市禁止堂食措施延長7日等。