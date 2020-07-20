梁卓偉冀防疫與大灣區合作「前舖後廠」　勉港人：再辛苦都會過去

新冠肺炎疫情持續，香港大學醫學院院長梁卓偉接受馬會刊物《駿步人生》訪問時指，自己以「阿 Q 精神」迎對疫情，亦相信港人能夠保持平常心及苦中作樂。他又期望，本港未來的防疫工作，可藉著與大灣區的夥伴合作，做到「前舖後廠」的佈局。 曾經投身政府，梁卓偉直言「開心但辛苦」，但強調重返官場「可能性極低」。他又以意大利及中文歌詞「Vincerò 」 和「難為正邪定分界」勉勵港人，意指再辛苦的日子都會過去，亦寄語港人明辨是非，分清黑白，緊隨良心指引。

梁卓偉指，自己會用「阿Q精神」應對疫情。(馬會提供)

梁卓徫曾出任食衞局副局長、特首辦主任，馬會亦派出公司事務執行總監、前任香港政制及內地事務局局長譚志源對話專訪，兩位舊同僚重聚時火花不斷。

買餸當舉鐵

新冠疫情持續，梁卓偉笑謂自己多吃了住家飯，也每周一次到街市買餸，「每周買一次餸，菜、肉、 魚，通通買齊；不能做健身，當成『舉鐵』訓練也很不錯。」

他又認為，面對疫情，自己早已練成「阿Ｑ精神」，盡量保持平常心，相信港人亦然，「我認為香港人在這方面也很強的。」



2003年沙士爆發，馬會捐款5億港元，支持衞生防護中心於翌年成立。(資料圖片)

2003年沙士爆發，衞生防護中心獲馬會捐款5億港元，於翌年成立，是香港首個專門預防和控制傳染病的機構。梁卓偉表示，未來傳染病的防控工作，最重要是在防護中心的基礎上再做功夫，例如加強和擴大追蹤隊伍及進行全面電子化，但在收集數據及保障私隱方面，需要多作平衡。他期望香港未來在防疫工作上，可以藉著與大灣區的夥伴合作，做到「前舖後廠」的佈局：香港有人才，可以在前方做科研及臨床測試，藥廠和疫苗廠看到大灣區的生產潛力，會願意投資作更大發展。

梁卓偉8年前回歸學術界，成為港大醫學院最年輕院長。被問到會否重返官場，他搖搖頭指，「可能性極低」，「老實說，（官場生涯）是開心的，但很辛苦。」梁又於訪問中透露，任職政府時協助制定惠民政策是人生路上自感滿足的其中一個體驗。

梁續指，有部分朋友認為「香港生病了」，與其醫治病人，倒不如醫治社會，「但我不敢高攀我們醫學院首屆學生孫中山先生。他可以『上醫』治國，我則是『中醫』、『下醫』（「上醫治國、中醫治人、下醫治病」）。」展望未來，他認為是知天命，「現階段非常開心身在學校。」

梁：做人要明辨是非

他又以意大利及中文歌詞「Vincerò 」 和「難為正邪定分界」寄語港人，前者來自意 大利著名歌劇《杜蘭朵》（Turandot）最後一句，意指「我將得勝」。梁解釋指，歌詞寓意人民總能克服困難，期望以此勉勵學生、朋友及港人，「再辛苦的日子都會過去」；他又指，「難為正邪定分界」的意思是世界並不是非黑即白，人生亦一樣，正邪往往難以區分，「就算再難，做人也要明辨是非，分清黑白，緊隨良心指引。」

