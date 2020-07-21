新冠肺炎．最新｜周一初步確診逾46宗　累計染疫人數今勢破2000人

新型冠狀病毒肺炎疫情大爆發，衞生防護中心昨（20日）公布，本周日（截至19日午夜）新增73宗確診個案，累計增至1,959宗；中心傳染病處主任張竹君昨在記者會上預告，半日內已錄得另外46宗初步確診個案。料其後半日再有新個案確診，因此今日總數勢必升破2,000宗大關。

【08:00】截至周二（21日）上午8時，全國確診病例86,141宗，累計死亡人數4,653人，疑似病例4宗，治癒病例80,581宗，累計境外輸入2,012宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

【03:10】本地第三波疫情爆發，昨日（20日）新增73宗確診個案，66宗為本地個案，累計個案總數達到1,959宗。衛生防護中心昨晚上更新確診者行蹤資料，有兩名患者分別居於堅尼地城翰林軒1 座、調景嶺都會駅5座，兩宗個案皆未找到源頭。

另外，亦有至少19名新增患者居於黃大仙區，慈雲山仍是「重災區」；「維景酒店海港酒家群組」一名女患者，早於本月9日出現病徵，但相隔11日至昨日確診。

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張竹君指出，港府需視乎疫情趨勢，決定是否需要更多防疫措施。（李澤彤攝）

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