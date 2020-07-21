新冠肺炎・最新｜慈雲山港泰護老院、慈康邨兩患者死亡　累計14宗

新型冠狀病毒肺炎疫情大爆發，衞生防護中心昨（20日）公布，本周日（截至19日午夜）新增73宗確診個案，累計增至1,959宗；中心傳染病處主任張竹君昨在記者會上預告，半日內已錄得另外46宗初步確診個案。 ●據悉今日新增約80宗確診及初步確診個案，因此今日總數勢必升破2,000宗大關。 ●今日凌晨居慈雲山慈康邨77歲男患者及港泰護老中心87歲男院友病逝，本港累計14人死亡。 ●據悉一名懷胎35周孕婦初步確診，現於伊利沙伯醫院留醫。

新冠肺炎｜慈雲山77歲男子、港泰87歲院友病逝 一日兩人不治

【13:28】醫院管理局公布，瑪麗醫院一名77歲確診感染2019冠狀病毒病男病人（個案編號1562 ）於今日凌晨約2時離世。病人本身有長期病患，於7月14日因發燒到伊利沙伯醫院急症室求醫，其後確診2019冠狀病毒病，轉送至瑪麗醫院隔離病房接受治療。病人於7月16日情況轉差，入住成人深切治療部接受氧氣支援，延至今日離世。病人住在慈雲山慈康邨康德樓，平時在慈雲山閒逛、用膳。



另外，威爾斯親王醫院一名87歲確診感染2019冠狀病毒病男病人（個案編號1348）於今日凌晨約2時50分離世。病人住在慈雲山港泰護老中心，本身有長期病患，於7月9日入院接受治療。他當時發燒，情況穏定。病人其後病情持續惡化，延至今日凌晨離世。這個案是慈雲山港泰護老中心第3名患新型肺炎院友死亡。



連同上述兩個案，至今共有 14名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

▼近14日新冠肺炎患者行蹤名單▼

+ 15 + 14 + 13

【12:57】據悉，再多一名新型肺炎患者病逝，至今本港累計13人死亡。消息指，死者77歲，為第1562宗個案，他居於慈雲山慈康邨康德樓，平時在慈雲山閒逛及用膳。

新冠肺炎｜消息：居慈雲山慈康邨77歲男子病逝 本港累計13人死亡

【12:30】消息指，今日增約80宗初步確診及確診個案，如屬實，累計宗數料突破2000宗個案。

【12:00】據了解，一名懷孕35周的孕婦初步確診，入住伊利沙伯醫院。

+ 6 + 5 + 4

立法會選舉2020｜何栢良：疫情未現排隊群組 選舉理應無聚餐風險

【10:00】建制派倡議押後擬於9月6日舉行的立法會選舉，新華社和中聯辦旗下的報章則抨擊疫情與民主派初選有關。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，是次疫情多數個案與餐飲場所有關，「基本上係無見到排隊群組」。他指出，選舉期間理應不容許聚餐、聚會等，如管理好人流，應可減低感染風險。他又稱，政府可考慮強制市民在戶外戴口罩，並延長投票時間及增加票站。

新冠肺炎｜拯溺工會：沙灘封閉市民硬闖人流倍增 洗手間逼爆高危

【09:45】港九拯溺員工會發言人胡啟榮表示，雖然康文署已下令關閉沙灘，但很多市民照樣闖進內；近日沙灘人流比往年多三分一至一倍，部份泳灘周末人流過千。他表示，救生員既無執法權，亦無學過感染控制，當值時只能勸喻市民離開。沙灘的沖身室已封水喉，有市民將怨氣轉嫁予救生員。

新冠肺炎｜馬仲儀：醫護前線加班感疲累 籲勿搶檢驗 促在家工作

【09:30】公共醫療醫生協會會長馬仲儀稱，無論是衞生署或是醫管局的同事都不斷加班，大家對疫情感緊張及疲累，又不滿有私人公司要求員工提交健康證明書，導致大量人士進行病毒化驗，「如果你肯俾佢哋喺有證明後先返工，咁你不如俾佢哋在家工作。」

新冠肺炎｜公院病床使用率達77% 醫管局減一半非緊急手術、檢查

【09:15】醫院管理局總行政經理（聯網運作）張子峯表示，現時病床使用約77%，將升至80%的臨界點，局方在調配人手也有壓力，故要停止其他的非緊急服務，未來將減少一半住院預約手術或檢查，以及兩至三成的一般新症。他預料每日有數千名病人受影響，會逐一通知相關病人。

【08:00】截至周二（21日）上午8時，全國確診病例86,141宗，累計死亡人數4,653人，疑似病例4宗，治癒病例80,581宗，累計境外輸入2,012宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

【03:10】本地第三波疫情爆發，昨日（20日）新增73宗確診個案，66宗為本地個案，累計個案總數達到1,959宗。衛生防護中心昨晚上更新確診者行蹤資料，有兩名患者分別居於堅尼地城翰林軒1 座、調景嶺都會駅5座，兩宗個案皆未找到源頭。

另外，亦有至少19名新增患者居於黃大仙區，慈雲山仍是「重災區」；「維景酒店海港酒家群組」一名女患者，早於本月9日出現病徵，但相隔11日至昨日確診。

新冠肺炎｜最新患者住所行蹤全覽 中西區翰林軒調景嶺都會駅上榜

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張竹君指出，港府需視乎疫情趨勢，決定是否需要更多防疫措施。（李澤彤攝）

▼近14日新冠肺炎患者住所名單▼

+ 13 + 12 + 11

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▼第三波疫情 第二輪新措施▼