DSE 2020 放榜｜歷史科試題被DQ　考第4級或以上跌6.1個百分點

中學文憑試(DSE)一條涉及中日關係的試題因惹起爭議被取消，考評局改以參考同卷它題目估算最終得分。考評局今日(21日)公布今屆文憑試成績，整體考獲第2級或以上的日考生有94.9%，比去年微升0.3個百分點。 不過，與上屆文憑試日校生成績比較，考獲4級或以上的百分比則下降，跌幅為6.1個百分點。考評局總經理（評核發展、項目）蔡筱坤承認，考獲第3至5級成績的人數較去年下降，但跌幅與往年相若，而考獲1、2級的人數則與去年接近。蔡又指，科目成績表現視乎不同年份水平參照及不同年度考生表現而有變動，「有波動屬正常」；對於歷史科的風波，考評局秘書長蘇國生指，在國際考評機構間，取消「試題非全新事」，至今未收到國際考評機構就此提供意見。

考評局總經理（評核發展、項目）蔡筱坤承認，考獲第3至5級成績的人數較去年下降，但跌幅與往年相若。 （余俊亮攝）

考評局今年五月底宣布取消文憑試歷史科卷一第二題分題C，保留該題8分，改為參考同卷其它題目分數調分。

考評局總經理（評核發展、項目）蔡筱坤今日在記者會上主動提及歷史科考卷情況，指考評局檢視了第二題與其他三題的得分比較，無發現有特別異常情況出現，而不論卷一或整個科目的得分，皆與去年，甚至往年相若。

94.9%考生考獲第2級或以上

對比去年文憑試歷史科試卷日校生表現，整體考獲第2級或以上的考生有94.9%，比去年微升0.3個百分點。不過，考獲4級或以上的百分比為45.6%，下跌6.1個百分點。考獲5**的考生比例自2014年起，徘徊在1.4%至1.5%，今年則為1.3%，與2013年一樣。

蘇國生：取消試題非全新事

蔡筱坤承認，考獲第3至5級成績百分比較去年跌，但跌幅與以往年份相若，而考獲1、2級與去年接近。她續指，卷一設有四題，被取消的分題佔8分，分數比例相對較少，而科目成績表現視乎不同年份水平參照及不同年度考生表現而有變動，「有波動屬正常」。考評局秘書長蘇國生指，在國際考評機構間，「取消試題非全新事」，至今未收到國際考評機構就此提供意見。

考評局取消了應屆中學文憑試（DSE）歷史科「日本於1900至1945年對中國帶來利多於弊，你是否同意此說？」分題。（資料圖片／黃舒慧攝）

教育局拒透露專責成員名單 稱避免造成壓力

考評局六月初就歷史科試題事件展開內部調查，六月下旬已完成並向教育局牽頭成立的檢討專責小組提交報告。考評局公開考試總監麥勁生表示，考評局就有關試題問題，正與教育局調查，局方將於調查完畢業公布結果。

教育局回覆指，專責小組正審閱考評局提交的調查報告，約見相關人員和審閱文件。局方未有透露何時公布檢討結果，僅稱視乎工作進度以及疫情，盡快完成調查和檢討工作，並提供改善建議。局方又指，專責小組成員各有其熟悉的專業範疇，包括課程、質素監管和中學文憑考試等，成員共七名，包括三名教育局人員三名、兩名考評局代表及兩名業界人士。不過，局方拒絕提供小組成員名單，稱由於仍在調查，現階段不便透露成員名單，「以避免對專責小組造成壓力及影響工作進度。」

教協理事、中學歷史科老師歷史科張往認為，今次取消歷史科試題事件受到公眾高度關注，亦涉及考生利益，教育局理應公開檢討報告的進度及成員名單，批評局方遲遲未有交代進度。他認為，按過去經驗，考評局新一屆文憑試的試題工作已經開始，八月至九月會確認負責出題、審題的工作人員，若果本月底至下月初未能公布結果，擔心會有礙考評局出卷工作，或引起角色衝突。另外，亦會影響考生作成績覆核的決定。他續指，局方有責任公開小組成員名單，令公眾監察委任的成員是否知理、獲高度認受性等。

考獲4級考生持續上升 3級成績則自2012年起每年遞減

總結歷屆歷史科考生表現，考生成績近年有上升趨勢，考獲4級或以上的考生人數持續上升，而考獲3級或以下的則下降。

從上圖可見，考獲3級和4級的考生人數百分比有較大變化，考獲3級的考生人數每年遞減，由2012年第一屆約33%下降至2019年約26%。當中，2018年稍微上升，有29%的考生。而考獲4級的人數，在第二屆文憑試有較明顯增長後，該百分比持續穩定上升，由2012年的27.8%升至2019年的36.1%。而考獲5*或5**級的考生人數則每年輕微增加，由2012年文憑試的4.4%上升至2019年的6.4%。

自2012年起，全體考生的人數逐年下降，然而，歷史科的報考人數未有完全跟隨整體趨勢。下圖標示了日校歴史科及全體考生的報考情況，以2013年為例，2013年的全體考生比2012年少0.8%，歷史科的考生則減少約5.5%。而在2018年，歷史科的考生上升約4%，但全體考生的人數卻較2017年少約1%。但2019年報考歷史科考生則按年跌近一成，反觀整體考生人數則同期減少約4%。