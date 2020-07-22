DSE放榜2020｜27分化學系女生返校園做護士：想面對面幫人

面對新冠肺炎疫情、確診數字不斷上升，本港人人自危。不過，卻有一班護士學生仍然苦苦堅持，不怕進入「戰場」救急扶危。 有文憑試學生當年以27分考進港大化學系，踏入職場後，因為一份使命感決定重返校園，再花三年時間讀書，希望可轉行成為護士，「工作性質要啱自己興趣同性格，先可以做多四十年、五十年。」

左起 伊利沙伯醫院普通科護士學校校長張美茵、明愛醫院護士學校一年級生婉筠、屯門醫院護士學校三年級生嘉裕。（張浩維攝）

使命感促使重投校園

婉筠當年文憑試以27分考進港大化學系，畢業後兩年任職研究助理。她坦言，當初較注重學業，選科時未有好好考慮職業路向，見到選修科成績不錯，並直接選擇化學系，「結果發現，事業嘅選擇方面未有我嘅期望。」

婉筠指，後來發現醫院有職位空缺，負責合成藥物，但反覆思量後，發現自己想改變工作環境，亦有救急扶危的使命感，最後決定轉行，至今已成為明愛醫院護士學校的一年級生，「當時將化學應用落醫療，依家就面對面幫人。」

婉筠當年文憑試以27分考進港大化學系，畢業後兩年任職研究助理，最後重返校園，打算轉行做護士。（張浩維攝）

無懼「屎尿血膿痰」

嘉裕是另一位護士學生，是屯門醫院護士學校的三年級生。她中學時期有感前路茫茫，後來在機緣巧合下，參加了屯門醫院的義工活動，發現喜愛與病人相處，然後開始向「護士夢」進發。

嘉裕說，雖然課程緊湊，工作時更要面對「屎尿血膿痰」，但在照顧病人時，成就感卻難以言喻，「就算好簡單一句『唔該晒』、『早晨』、佢地記得你，成就感都好大。」在首次實習時，嘉裕曾目睹病人不幸離世，家人激動落淚，甚至即場暈倒，幸而現場護士反應迅速，馬上安排病床及安撫情緒，讓她明白護士必須具備應變力，「我以為電視先可以見到，點知係我面前發生咗。」

在三年期間，她實習的足跡，已遍佈醫院的內外科、手術室、兒科及婦產科，雖然辛苦，但她無悔選擇：「無入錯行」。

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伊利沙伯醫院普通科護士學校校長張美茵說，今年的面試環節將改由網上進行。（張浩維攝） 學生普遍成績17分以上 伊利沙伯醫院普通科護士學校校長張美茵表示，伊利沙伯醫院、明愛醫院和屯門醫院的 3 年制的護理學高級文憑課程，學額各自有100個，去年共約2,000人報名，參考過去數據，學生DSE普遍成績有17至18分。而因應疫情，今年的面試環節將改由網上進行。 張美茵又指，課程著重「實戰」，一年級生已經要開始到醫院實習，較其他院校早，而學生的實習時數，比護士管理局要求的1400小時門檻更高，「我地相信落手落腳做，先可以做到一個好護士。」

多兩年工作經驗

張說，雖然是高級文憑課程，但學生三年已獲註冊護士的專業資格，有八成學生畢業兩年內，會再報讀兼讀課程，就讀年半至兩年後，最後同樣可獲學士學位，「會比人多咗兩年（工作）經驗……可以快啲入行、打好基根。」

她又指，如今在疫情下，更顯醫護人員的挑戰甚高，更要面對龐大壓力，寄語學生不要只因人工入行，強調「態度好重要」，必須要有使命感。