L’Oréal香港品牌部疑大裁員　約60人收信即日離職　員工感愕然

受疫情影響，本港失業率創15年新高，再有零售商傳出裁員消息。《香港01》接獲消息，歐萊雅（L’Oréal）香港集團昨日大裁員，「重災區」品牌部約60名員工被裁並要求即日離職，受影響員工昨（20日）被要求返回公司，交還電腦及辦理離職手續，涉及員工職位有高有低，最高職級包括香港區主管。 受裁員影響的品牌部員工黃小姐表示，事發突然，很多同事都難以接受，而裁員行動仍未完結，今日仍有員工陸續收到公司郵件通知被解僱消息。《香港01》正就事件向香港歐萊雅及勞工處查詢，正等待回覆。

歐萊雅香港昨日上午向被裁員的員工發出郵件，指香港市場從去年正開始改變，在疫情爆發前，已留意到消費者的消費習慣，由到門市購物轉為網上購物，部分職位已經不再是「公司未來發展的一部分」。因此要做出重大改變，包括調整品牌團隊的架構、集中資源等。

黃小姐原為歐萊雅品牌部職員，是昨日受裁員影響的員工。她指，昨早收到公司郵件，通知她成為裁員對象，須返回公司交還公司電腦並辦理離職手續，人事部只按《僱傭條例》要求賠償。整個品牌部門原有約200名員工，昨日的第一波裁員約有60人被裁，佔部門的三分之一。據她了解，歐萊雅裁員潮未結束，今早再有員工陸續收信，「乜級別都有，高到香港區嘅Director（主管），低至部門Executive（行政人員）。」

黃小姐說，由於事發突然，受影響員工們蒙受打擊。她續指，公司去年開始銷售情況不佳，全港有不少舖頭關閉，前線銷售人員早已被開刀，「顧客轉線上購物也是大勢所趨」。

L’Oréal旗下有多個品牌，包括Giorgio Armani 、YSL、shu uemura等。根據政府最新公布的「保就業」計劃僱主名單，歐萊雅並不在名單之內。