保就業｜第五批名單出爐　牛奶公司、百佳、大家樂領取過億補貼

政府早前推出「保就業計劃」，由5月25日起接受申請，至6月14日截止。今日（21日）第五批領取工資補貼的僱主名單出爐，涉及約9,000名僱主，發放工資補貼額約41億元，承諾受薪僱員人數約18.6萬名。 「保就業」計劃秘書處於6月22日上載已領取補貼的僱主名單起，至7月20日為止，秘書處共收到174宗舉報，涉及僱主無理減少員工人數及或辭退員工、不適時發放工資或減薪等。秘書處正積極跟進個案。

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至今已向12.1萬名僱主批出補貼 已處理近八成的申請

政府發言人表示，連同首四批已公布的僱主名單，保就業計劃秘書處自6月22日起，至今已公布五批約10.9萬名領取工資補貼的僱主名單及相關資料。秘書處明日（22日）開始，向第六批約11,700名成功申請僱主發放工資補貼，涉及的補貼額超過47億元，承諾受薪僱員人數約20萬。

保就業計劃至今已向六批合共約12.1萬名僱主批出工資補貼，承諾受薪僱員總人數約147萬，補貼總額超過342億元。扣除因不符合申請資格，而不獲批補貼的1.2萬名申請者，保就業計劃已完成處理近八成收到的僱主申請。

截至7月20日接獲174宗舉報

保就業計劃秘書處，於6月22日上載已領取工資補貼的僱主名單起，至7月20日為止，共收到174宗舉報。個案主要涉及無理減少員工人數或辭退員工；不適時發放工資或減薪；以及疑似公司倒閉或轉換經營者。秘書處及代理人正積極跟進個案，完成調查後，會通知舉報人有關結果。

僱主需在月底前補交資料

秘書處現正審批餘下約3.5萬份申請。政府提醒，保就業計劃代理人早前已透過電郵，要求未補交正確銀行或強積金戶口資料的僱主，盡快向代理人補交資料。秘書處將以短訊及電郵，逐一提醒相關僱主，於7月31日或之前補交資料。



此外，秘書處亦會向第六批約3,600名合資格自僱人士，發放7,500元的一筆過資助，涉及資助額2,700萬元。連同首五批獲批資助的自僱人士，計劃至今已向9萬名自僱人士批出資助。