檢測認證局主席倡「混合樣本、全民檢測」　于常海：目標自負盈虧

香港疫情嚴重，早前流出衞生署檢測中心的深喉樣本，被放滿走廊的片段，令人擔心香港的病毒檢測超負荷。香港檢測和認證局主席于常海提倡以民間自發的方式，以「混合樣本」的檢測方法，達至「全民檢測」。 過程由生物科技界、檢測界、大學、實驗室等民間協作主導，目標是自負盈虧，以極低價格鼓勵市民全體檢測，盡量發現社會的隱藏個案，令市民心安。 于解釋「混合樣本」檢測即是將被檢驗者分成多個小組，小組的樣本被混合一次過檢測，一發現有陽性個案才逐個覆檢。「混合樣本」可以大幅節省檢測的成本及時間，現時美國、德國及中國大陸都已採納。他透露業界正商討細節，希望政府給予協助，「科學家希望替政府、市民解決問題，絕不是撈油水！」

于常海認為「全民檢測」，可以找出社會上無病徵的隱藏個案，盡早中斷傳染鏈。（龔嘉盛攝）

香港檢測和認證局主席于常海，現時兼任北京大學感染病研究中心教授。他現時於香港科學園開設「海康生命科技」，專注開發及商業化傳染病分子診斷研究。于認為，香港要對抗新冠肺炎疫情，需要推展「全民檢測」，令社會上無病徵的隱藏個案，都可以被找出，盡早中斷傳染鏈。「唔係等（市民）病發才去檢測，而係預防最重要，點防止爆發，先係根源問題。」

由於樣本混合令檢測成本變得更低，于常海的目標是全港大部份市民都可「用者自付」。（龔嘉盛攝）

混合樣本檢測 可節省成本及時間

于建議，要達成「全民檢測」，必須要有合符成本及時間效率的檢測方法，否則市民在檢測後，情況又可能有變。他認為「混合樣本」的檢測，最為有效。所謂「混合樣本」，即是將被檢驗者分成數人至數十人一個小組，每個小組的樣本被混合，一次過檢測，一發現有陽性個案才逐個覆檢。

假設100個人中，有一個人染上肺炎。以往的傳統方法，就須要做100次檢測，才可以把陽性病人找出；同樣情況，如果用混合樣本方法，只需要把100人分成每10人一組，將10人的樣本混合檢驗，排除當中9組屬陰性後，得出其中一組屬陽性被感染，之後再逐個檢驗該組的10人，就可以找出染病的人士。採用混合樣本後，可以由傳統逐一檢測100次，減成只檢驗20次。

「你比做100個樣本平好多，而且快好多。如果擴充到1000個人當中有一個人陽性，檢測時間就會快咗10倍，成本平咗10倍。」如果要於香港推行「全民檢測」，他希望可於三至四周完成全港市民檢驗，每組約五至十人。由於樣本混合令檢測成本變得更低，他目標是全港大部份市民都可「用者自付」，「（價格）一定會比外面平。」

于常海表示目前正組織不同界別人士，討論以混合樣本達成全民檢測的具體做法。（龔嘉盛攝）

正組織生物科技界、檢測界、IT界民間參與

對於預期計劃每日要檢測多少人次，他表示目前正組織不同界別人士討論，包括生物科技界、檢測界、甚至IT界等，討論問題包括例如分組是以一家人作混合，還是整個樓層作混合，目前仍未有定案，「（全民檢測）呢個係一個策略.......之後做好計劃，但我們都要徵求政府的同意，他們會比我們更多意見，因為所有資料他們最清楚，我們會做足功課再跟他們商量，之後才會啟動。」

「第一個（挑戰）是品質控制，然後是物流。（香港人口）800萬人比北京、武漢，人不算多，但香港市民合作水平是數一數二。我希望科學界諗方法，之後市民去合作做。」

「擔心唔係科技問題，科技已經喺喥。係擔心人手問題。」于表示美國食品藥品監督管理局（FDA）已要求用混合樣本方法，目前德國、武漢和北京都是這樣驗混合樣本方法作全民檢測，效果都良好。他形容生物科技公司、檢測公司、大學、私人實驗室等，都可以擔任抗疫的「民兵、僱傭兵」，去支援醫學界的「正規軍」。

于常海說：「我們是為香港市民做，不是想增加政府的負擔。」（龔嘉盛攝）

目標自負盈虧 于：不想增加政府負擔

「（參加的實驗室）門檻一定要有機器。」他表示，只要機構有聚合酶連鎖反應（PCR）的檢測機器，不論機種，另外有足夠人手，只要跟足標準程序，就可以進行混合檢測。他又認為香港不少大學都有生命科學專業，他們都配有相關機器，學系的教授及學生，通通都可以幫手。

「（目標是自負盈虧？）我們希望是這樣。如果政府資助，我們可能可以做得更好，但不是我們目標。」他多次強調，「我們是為香港市民做嘢，不是想增加政府的負擔。」「一個科學家不應該在這段時間為政府增加問題，而是替政府解決問題，為市民解決問題，不是撈油水。」至於社會上弱勢社群未必能負擔檢測支出，于指社會「好多朋友捐助，有志願之士參與」，可能到時會以基金形式協助。

于常海認為，對抗疫情不單是醫學界負責，科學界亦應當有角色幫助。（龔嘉盛攝）

非醫療機構驗肺炎可行？ 于指基因樣本不具傳染性

不過，據香港化驗師管理委員會的專業守則，不得在未有來自註冊醫生、牙醫或獸醫轉介的情況下，為醫務診斷或治療進行任何化驗。另外，亦有擔心非醫療機構處理肺炎樣本，有可能導致危險。于就解釋：「檢測只是檢取（病毒的）基因。抽取口水後，（病毒）會立即放在溶解液，病毒之後會被分解，當中只會有基因，基因不應該有傳染性。」他又認為，對抗疫情不單是醫學界負責，科學界亦應當有角色幫助。

「大部份商業是自己做（採集樣本）。大部份成人都可以自己做。」于說以現在的基因技術，檢測過程中會知道樣本採集是否正確。例如樣本有沒有人的基因，「一入部機，就知道有沒有（收集到）正確的樣本。」

于說，香港做全民檢測帶動社會正能量，令市民的面對疫情的心理壓力降低，「大家都知全民檢測係好，應該諗下點促成。」