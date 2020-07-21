DSE 2020│考評局將減省2021年文憑試10個不同科目 校本評核要求

今屆文憑試遇上疫情，一度須延期，考評局秘書長蘇國生今日（21日）公布本屆考生整體表現時透露，曾考慮以校內試表現評估全港考生情況，惟現有數據不足，幸最終成功開考。故考評局正向全港中學收集中六生校內成績，以便比對同一考生在公開試及校內表現，分析數據可作日後萬一未能舉行文憑試的後備方案，至今日收逾360間中學的數據。 另外，考慮到今年教學受疫情影響，停課多時，考評局決定減省2021文憑試其中10科目的校本評核內容或次數。

考評局秘書長蘇國生透露，正向全港中學收集中六生校內表現，以比對考生校內及公開試表現，累積數據，作日後文憑試應急方案之一。（余俊亮攝）

曾最壞打算以學校成績作估算

受新冠肺炎疫情影響，2020年文憑試一度押後開考，蘇國生直言，最壞打算曾考慮以學校提交的成績估算考生表現，然而，考評局過往只收集過一百多所中學（2014至2019年）中六生在四個核心科目的表現，要評估全港考生各科情況存在困難。

故考評局今年5月下旬發信給學校，請學校最遲於今日（21日）提交中六生的校內成績，考評局會比對考生在校內及文憑試表現，期望累積數據後，制定預測學校考生在文憑試表現的方法，作為未來文憑試應急機制的一部分。

蘇國生透露，至今收逾360間中學提交數據，考評局今年9月底會向學校報告比對情況，了解學校預估會否存在落差。

10科目校本評核減省數目或「課擔」

另外，蘇國生表示，考慮到學校教學時間減少，而學校教授課程次序不一，考評局難調整考核範圍，故考評局在今年5月去信學校，宣布調整校本評核情況；14科有設校本評核的科目中，其中10科可減省呈交的次數或內容，至於餘下4科，因只有一次或一份校本評核，無法再減。