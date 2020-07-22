新冠肺炎・最新｜昨今增約200宗確診及初確診　理大城大均失守

新型冠狀病毒肺炎疫情大爆發，截至今日（22日）凌晨，單日新增113宗確診，創單日新高，當中105宗本地個案，63宗源頭不明。有三名老師確診，亦有確診者在酒店、院舍工作，以及聖保祿醫院護士。 一名懷孕35周的孕婦緊急分娩；一名警總工作的女警初步確診。 行政會議今早通過室內公眾場所必須戴口罩，食衞局局長陳肇始指會因應風險及平衡市民生活需要，評估「禁足令」。

醫管局於短期內會將亞博館內的其他展館改裝成港版方艙醫院，接收病情較輕的新冠肺炎患者。（資料圖片）

【19:47】為減輕醫療系統負荷，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日（22日）表示，除啟用鯉魚門公園度假村用作社區隔離設施外，亦會參考新加坡做法，研究於其他地方，為初步確診的新病人提供治療，並會檢視亞洲國際博覽館的環境是否合適。

翻查資料，新加坡為應對新冠肺炎患者急增情況，於6天內將佔地30公頃的樟宜展覽中心改造成方艙醫院，設施能容納逾4000名康復中及輕症患者。

新冠肺炎｜醫療設施瀕爆煲 醫管局：參考新加坡 研亞博館收患者

【19:45】新冠肺炎爆發第三波疫情，一名本周日（19日）列為確診個案的強制檢疫中年男子，行蹤表列明潛伏期內曾到過尖沙嘴多處地方，被質疑違反檢疫令外出，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（22日）終還該男子清白，而錯在衞生署。

根據現行政策，由外地返港於家居檢疫人士，需於檢疫期第12日由他人交回深喉唾液樣本予收集站。張竹君解釋，署方人員在第13日才取樣本作檢測，結果遲了有結果及通知當事人。

新冠肺炎｜男子檢疫期間外出尖沙嘴播毒？ 張竹君解釋錯在衞生署

【19:24】明日（23日）起在室內公眾地方、巴士總站及公共交通交匯處，均須強制戴口罩，措施為期兩周。有今日在商場「除罩」乘涼的市民表示，理解新例有必要性，罰款亦具阻嚇，明日起會提醒自己保持戴口罩；他同時認為，應把室外公眾地方，一併納入強制戴口罩範圍，並推行至少兩個月，才能見成效。

新冠肺炎｜口罩令擴大市民嫌唔夠辣 倡擴至戶外、延長期限

【19:15】理工大學新型冠狀病毒應變小組主席唐仕恒通報校內師生人員，一名中國內地事務處的職員今日（22日）確診感染新型冠狀病毒。該職員上一次回校工作的日期為上周二（14 日）上午，期後在家中進行隔離，於上周六（18日）開始出現相關病徵，今天確診，今天早上送院接受治療。

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【17:05】伊利沙伯醫院一名染疫的孕婦，懷孕35周緊急分娩，在負壓病房生產。外國文獻指有機會傳染給嬰兒，當局指風險不高，母嬰分隔不同病房，會安排嬰兒做測試。

張竹君指，有部份個案因為病徵睇醫生，但留深喉唾液樣本未出結果時，仍然周圍玩，她發現有個案好多日去過好多地方，會傳播其他人，她呼籲有病徵做測試後，或接觸過確診者的人不要周圍去，留家等檢測結果。

她指手頭上今日有70至80宗初步確診個案。

新冠肺炎｜懷孕35周孕婦染疫緊急分娩 嬰兒需插喉並接受病毒檢測

【17:00】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲：

瑪嘉烈醫院一名病人情緒激動，一名護士、一名保安穿保護裝備有肢體接觸，之後護士發現N95有輕微滑落，會列為密切接觸者，送往檢疫中心。

屯門醫院一名支援服務人員7月20日不小心接觸到病人的嘔吐物，病人原本是陰性，之後確診，支援服務人員被列為密切接觸者。

新冠肺炎｜瑪嘉烈患者情緒激動 約束肢體期間護士N95滑落需檢疫

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新冠肺炎｜土瓜灣學之園幼稚園教師確診 居民倡評估風險才開學

【16:40】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君：截至今日凌晨，新增113宗確診個案，創單日新高。當中8宗是輸入個案，105宗本地個案，累計感染人數至2,132人。本地個案中，42宗與此前相關，63宗源頭不明。

旺角稻香慶回歸群組多3人感染，另外三名確診者在另一日去過同一間稻香；屯門富臨群組多1人；維景酒店多1人。

有多名教師感染，包括土瓜灣學之園幼稚園的老師（#2102）、保良局金銀業貿易場張凝文學校老師（#2026）、聖嘉勒女書院教師（#2030）。

新冠肺炎丨113人確診創新高 土瓜灣學之園聖嘉勒女書院教師中招

有兩人酒店工作：石板街酒店做廚師（#2109）、東涌東薈城酒店（#2087）。

大圍隆亨邨長者之家有一名清潔工確診（#2052），另外多一人初步確診。

聖保祿醫院護士確診（#2029），會與醫院跟進。

大規模檢測的士司機，發現一人確診。慈雲山中心追蹤檢測，發現多五人確診，在酒樓、髮型屋、街市工作。

新冠肺炎｜慈雲山中心隱形病人現身 派樽搵出髮型屋菜檔員工確診

【16:30】房屋署一名高級技術主任確診。

【15:18】消息指，一名在灣仔警察總部上班的女警長今日初步確診。據了解，該名女警長隸屬刑事及保安處刑事部毒品調查科財富調查組，住所為油塘紀律部隊宿舍。

新冠肺炎｜消息：灣仔警總女警長初步確診 居油塘紀律部隊宿舍

新冠肺炎｜新城電台總監程凱欣確診 周一至五有開咪 將暫停運作

【14:15】消息指，新城電台有員工確診。公司發內部公告，黃埔總部全體員工最遲下午5時半後全部撤離，全台暫停運作，改由電腦播歌。據悉患者是新城知訊台執行總監程凱欣。

城大動物醫學及生命科學院發公告，指有員工初步確診，大學全面消毒，正聯絡受影響師生。

新冠肺炎｜醫院、大學、政府部門爆疫症 房署總部兩技術主任中招

【14:10】浸會大學今日（22日）向學生及教職員發通告，稱因應新型冠狀病毒疫情影響，原訂新學年於9月7日開始，現時會取消所有面對面的課程，並改為網上教學（eLearning），直到另行通知。

新冠肺炎｜浸大原訂9月7日開學 因疫情改網上授課到另行通知

新冠肺炎｜傳林鄭向中央請求支援 陳肇始：內地有了解是否需協助

【14:00】被問及9月6日立法會選舉會否延期，陳肇始回答英文問題時說，目前無進一步資料，相信會繼續。

有報道指「上海等地醫務系統接指令，整裝待發馳援香港」，陳肇始回僅回應指，一直有與國家衛健委溝通，本港檢測量未夠，主要礙於人手和機器，目前有內地私營公司幫手。

【13:48】至於會否實施「禁足令」或其他更嚴厲措施，陳肇始說會因應風險評估去考慮，也要平衡市民日常的需要，如食物、看醫生、取藥等，並參考其他國家的做法。

新冠肺炎｜口罩令擴至巴士總站及室內公眾地方 午夜起生效

新冠肺炎｜下周三起由美國來港 登機須示檢測陰性證明及酒店訂單

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

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新冠肺炎｜口罩令擴至巴士總站及室內公眾地方 午夜起生效

【13:31】食物及衞生局局長陳肇始：7月8至21日，新增719宗個案，605宗（約84%）潛伏期無外遊紀錄，近期亦有源頭不明本地個案，社區有持續不明隱形傳播鏈，大規模爆發風險非常高。

行會通過，修改599I章《預防及控制疾病（佩戴口罩）（公共交通）規例》，室內公眾地方、公共交通總站、轉乘處，任何人進入或身處，要一直佩戴口罩，7月23日起生效，為期14日。定額罰款2000元，第二級罰款是5000元。

過去14日停留過孟加拉、印度、印尼、尼泊爾、哈薩克、巴基斯坦、菲律賓、南非、美國（新增哈薩克、美國）的入境香港人士，須提供登機前72小時檢測陰性的證明，以及到港預訂酒店證明。

新冠肺炎｜下周三起由美國來港 登機須示檢測陰性證明及酒店訂單

延長法律框架有效期，599C章《若干到港人士強制檢疫規例》延長至9月7日，599D《預防及控制疾病（披露資料）規例》、599E《外國地區到港人士強制檢疫規例》、599F《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》、599G《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》有效期延至12月31日，有需要可以指明具體執行細節的日期。

+ 11 + 10 + 9

【12:55】消息指，今日新增超過100宗確診及初步確診個案。近日確診數字急升，衞生防護中心每日公布的截數時間，由當日下午4點改為當日凌晨零時，因此每日確診數目與公布數字有出入。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

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【12:20】消息指，行政長官會同行政會議通過立法，強制市民在室內公共場所必須戴口罩。食物及衞生局局長陳肇始，下午1點半見記者，預料交代詳情。

消息：行政會議通過強制室內公眾場所戴口罩 明日起生效

新冠肺炎｜消息：北區醫院物理治療部病人初步確診 家人早前確診

【12:00】據了解，一名初步確診男病人曾於7月15日到過北區醫院物理治療部，其後於7月20日到該院急症室求醫，昨日初步確診。

他當日下午在物理治療部進行復健運動，逗留約一小時，期間有戴口罩，無人被列為密切接觸者。物理治療部今日關閉作清潔。

新冠肺炎︳網絡瘋傳確診 施永青親闢謠：假消息 我冇事

【11:15】新冠肺炎疫情持續，本港累計逾2,000宗確診個案，昨晚網上瘋傳中原集團創辦人施永青確診。施永青今早（22日）親自電話回覆記者稱：「嗰個係假消息，我冇事」。

新冠肺炎｜何栢良促加辣至全禁堂食、戶外戴口罩 憂院舍監獄爆發

【11:00】港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，政府應馬上加辣防疫措施，包括全日禁堂食，「長痛不如短痛，趁醫療環節仲未完全崩潰」。 他亦建議強制戶外戴口罩，因市民候車需排隊，而沙灘活動、外傭聚會等都能受規管，忠告政府「唔好再擠牙膏，病毒唔會等你」。

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新冠肺炎｜確診陪診員曾到十多院舍 安老協會：需陪廁感染機會高

【09:30】昨日一名64歲女陪診員昨確診，傳染期曾陪約七名長者看醫生，潛伏期曾到十多間安老院。香港安老服務協會執委李輝表示，業界對於昨日有陪診員確診感震撼，陪診員到醫院時間較長，期間需陪長者去洗手間，甚至幫忙換尿片等，被傳染的機會高。

新冠肺炎｜曾祈殷：病毒不停變種 料市民或需每年接種疫苗

【09:00】感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，相信新冠肺炎會成為風土病，預料市民或需每年接種疫苗，像季節性流感。由於病毒不停變種，未來或需要不停研製新疫苗，更改其品種讓市民接種。

張竹君昨預告已有逾60宗初步確診個案。（盧翊銘攝）

【08:00】截至周三（22日）上午8時，全國確診病例86,214宗，累計死亡人數4,655人，疑似病例1宗，治癒病例80,647宗，累計境外輸入2,015宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

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【02:08】本港新型肺炎昨日新增確診61宗個案，累計增至2,019宗。衞生防護中心晚上更新確診患者到訪過的地方，有32間新增的食肆「上榜」，當中遍布多區，包括油尖旺、黃大仙、沙田等，當中有7間位於油尖旺區，包括MPM 文華商場沙嗲王、港鐵旺角東站 美心MX及位於香港童軍總會的富臨皇宮。

另外，黃大仙再多數間餐廳上榜，如慈雲山中心太興及慈雲山中心香葉灣。

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【01:47】衛生防護中心披露61名最新確診者行蹤資料，有1名患者居於大角咀帝柏海灣5座。屯門中央廣場的富臨酒家生日會群組，新增3名確診個案，3人均居於東區，包括西灣河及筲箕灣；旺角雅蘭中心稻香慶回歸群組，也增數名確診個案，分別居住地方分佈於觀塘區、沙田區及葵青區。而1名29歲女患者，逾兩周前於本月6日已出現病徵，至昨日確診。

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