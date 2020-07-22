新冠肺炎・最新｜昨半日逾60宗初步確診　張竹君預告新增個案反彈

新型冠狀病毒肺炎疫情大爆發，衞生防護中心昨日（21日）公布累計確診個案衝破2,000宗關口，達到2,019宗。雖然連續兩由周日公布單日高峰108宗回落，但衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨預告，昨日截至下午初段，初步確診個案已有60多宗。因此，料今日新增確診個案反彈回升。 中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌指出每天確診及初步確診數字，仍超過100宗，不可視疫情有所回落，認為應觀察到本周末，才可判斷政府措施成效。

【08:00】截至周三（22日）上午8時，全國確診病例86,214宗，累計死亡人數4,655人，疑似病例1宗，治癒病例80,647宗，累計境外輸入2,015宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

張竹君昨預告已有逾60宗初步確診個案。（盧翊銘攝）

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▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

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【02:08】本港新型肺炎昨日新增確診61宗個案，累計增至2,019宗。衞生防護中心晚上更新確診患者到訪過的地方，有32間新增的食肆「上榜」，當中遍布多區，包括油尖旺、黃大仙、沙田等，當中有7間位於油尖旺區，包括MPM 文華商場沙嗲王、港鐵旺角東站 美心MX及位於香港童軍總會的富臨皇宮。

另外，黃大仙再多數間餐廳上榜，如慈雲山中心太興及慈雲山中心香葉灣。

新冠肺炎｜增32餐廳曾有患者光顧 旺角東站美心MX旺角沙嗲王上榜

【 01:47 】衛生防護中心披露61名最新確診者行蹤資料，有1名患者居於大角咀帝柏海灣5座。屯門中央廣場的富臨酒家生日會群組，新增3名確診個案，3人均居於東區，包括西灣河及筲箕灣；旺角雅蘭中心稻香慶回歸群組，也增數名確診個案，分別居住地方分佈於觀塘區、沙田區及葵青區。而1名29歲女患者，逾兩周前於本月6日已出現病徵，至昨日確診。

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新冠肺炎｜新增61宗確診個案 58宗屬本地 累計2019人中招

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