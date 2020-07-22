新冠肺炎・最新｜消息：今日新增超過100宗確診及初步個案

新型冠狀病毒肺炎疫情大爆發，截至昨日凌晨，全港累計2,019人感染，消息指今日新增100宗確診及初步個案。 消息指，行會通過室內公眾場所必須戴口罩。食衞局局長陳肇始1點半見記者，《香港01》將直播。 北區醫院物理治療部一名病人初步確診，今日關閉消毒。

【12:55】消息指，今日新增超過100宗確診及初步確診個案。近日確診數字急升，衞生防護中心每日公布的截數時間，由當日下午4點改為當日凌晨零時，因此每日確診數目與公布數字有出入。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

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【12:20】消息指，行政長官會同行政會議通過立法，強制市民在室內公共場所必須戴口罩。食物及衞生局局長陳肇始，下午1點半見記者，預料交代詳情。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

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【12:00】據了解，一名初步確診男病人曾於7月15日到過北區醫院物理治療部，其後於7月20日到該院急症室求醫，昨日初步確診。

他當日下午在物理治療部進行復健運動，逗留約一小時，期間有戴口罩，無人被列為密切接觸者。物理治療部今日關閉作清潔。

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新冠肺炎｜何栢良促加辣至全禁堂食、戶外戴口罩 憂院舍監獄爆發

【11:00】港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，政府應馬上加辣防疫措施，包括全日禁堂食，「長痛不如短痛，趁醫療環節仲未完全崩潰」。 他亦建議強制戶外戴口罩，因市民候車需排隊，而沙灘活動、外傭聚會等都能受規管，忠告政府「唔好再擠牙膏，病毒唔會等你」。

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新冠肺炎｜確診陪診員曾到十多院舍 安老協會：需陪廁感染機會高

【09:30】昨日一名64歲女陪診員昨確診，傳染期曾陪約七名長者看醫生，潛伏期曾到十多間安老院。香港安老服務協會執委李輝表示，業界對於昨日有陪診員確診感震撼，陪診員到醫院時間較長，期間需陪長者去洗手間，甚至幫忙換尿片等，被傳染的機會高。

新冠肺炎｜曾祈殷：病毒不停變種 料市民或需每年接種疫苗

【09:00】感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，相信新冠肺炎會成為風土病，預料市民或需每年接種疫苗，像季節性流感。由於病毒不停變種，未來或需要不停研製新疫苗，更改其品種讓市民接種。

張竹君昨預告已有逾60宗初步確診個案。（盧翊銘攝）

【08:00】截至周三（22日）上午8時，全國確診病例86,214宗，累計死亡人數4,655人，疑似病例1宗，治癒病例80,647宗，累計境外輸入2,015宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

昨日總覽：新冠肺炎・7.21｜增61確診60多宗初步 染疫陪診員曾到十多間院舍

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新冠肺炎｜有指未來數日可能實施禁足令 政府澄清：絕無其事

【02:08】本港新型肺炎昨日新增確診61宗個案，累計增至2,019宗。衞生防護中心晚上更新確診患者到訪過的地方，有32間新增的食肆「上榜」，當中遍布多區，包括油尖旺、黃大仙、沙田等，當中有7間位於油尖旺區，包括MPM 文華商場沙嗲王、港鐵旺角東站 美心MX及位於香港童軍總會的富臨皇宮。

另外，黃大仙再多數間餐廳上榜，如慈雲山中心太興及慈雲山中心香葉灣。

新冠肺炎｜增32餐廳曾有患者光顧 旺角東站美心MX旺角沙嗲王上榜

【01:47】衛生防護中心披露61名最新確診者行蹤資料，有1名患者居於大角咀帝柏海灣5座。屯門中央廣場的富臨酒家生日會群組，新增3名確診個案，3人均居於東區，包括西灣河及筲箕灣；旺角雅蘭中心稻香慶回歸群組，也增數名確診個案，分別居住地方分佈於觀塘區、沙田區及葵青區。而1名29歲女患者，逾兩周前於本月6日已出現病徵，至昨日確診。

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