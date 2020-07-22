DSE 2020 放榜｜考評局蘇國生：電子放榜過程順利　讚考生堅毅

中學文憑試今日（22日）放榜，考評局秘書長蘇國生指改以電子方式將成績通知考生的過程是順利，暫時未收到任何投訴。他形容，今屆文憑試充滿挑戰，由開考至放榜都因疫情有改變，認為考生跨越很多困難十分堅毅，感恩文憑試能夠完成。

考評局秘書長蘇國生在港台《千禧年代》表示，今早首次在透過電郵發放電子版成績表，學校在早上6時45分收到檔案的密碼，同事學校也可到荃灣或灣仔修頓中心領取實體成績表。他形容，整體過程順利，「未收到有投訴，朝早去過修頓中心視察，都好暢順。」

為了減低群眾聚集，蘇國生指出，新界的學校分流到荃灣領取實體成績表，而港島區及九龍區的則可到灣仔修頓中心的12及14樓，「大概十多分鐘就取得成績表，人龍會消散。」學校可安排在稍後時間將實體成績表分派發給學生。

自修生方面，蘇國生稱學生同樣可以透過電郵收到成績表，也會於今日至24日會經郵政收到成績表。

感恩文憑試完成 無師生在過程中受感染

蘇國生認為，今屆的文憑試雖然充滿挑戰，但整體學生表現與過去相若。值得留意的是，今屆有310位學生因病等原因未能考試，當中301個申請獲接納，申請人數是過去的一倍，他說：「我哋因應疫情都有相對嘅安排，過去咁樣評估成績最高俾第四級，但今年就可以取得第五級（成績）。」

他形容，疫情反彈，由開考至放榜都有不同的安排，感謝師生及考生的配合，他感恩文憑試能夠完成，過程中無任何師生受到感染，並大讚「考生喺好堅毅，跨越好多困難。」

今屆歷史科卷一必答題其中一條佔8分的分題，「1900-45年間日本為中國帶來的利多於弊」因為爭議而取消。蘇國生今日在新城電台表示，考評局是採用估算方式去評分處理歷史科卷一問題，而考生出來的整體表現與過去分數相似，學生若不滿成績可以在今日起5日內提出覆核申請。