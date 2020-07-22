DSE 放榜2020｜聖保羅男女誕3狀元　1人曾奪國際生物奧林匹克金牌

DSE今日放榜，本屆7名狀元由4間傳統名校包攬，當中港島傳統名校聖保羅男女中學成為「大贏家」，誕生了3名狀元。當中1男1女各考獲7科5**，另有1名男生在數學延伸部份取得5**，即考獲8科5**，成為「超級狀元」。

翻查資料，其中一名男狀元黃摯毅在去年曾代表香港出戰「國際生物奧林匹克」，為首次參加該比賽的香港代表之一，他在比賽中更奪得一面金牌。