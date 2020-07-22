機場示威｜中六生用水樽擲警長　求情稱已作反思　判感化1年

去年8月反修例示威者圍堵機場示威，中六學生涉用水樽擲警長，他早前承認襲警罪。被告在求情信上稱已反思了這場運動，認為不應走向暴力及違法方向發展。裁判官今（22日）在東區裁判法院判刑時表示，本案案情嚴重，被告行為有機會鼓勵他人傷及無辜，或損壞機場財物，但考慮到被告的年紀及有悔意，終判處他感化1年。

男被告莫正宏（17歲，學生）承認於去年8月13日，在香港國際機場一號客運大樓第8層離境大堂外暢航路襲擊警長X。

被告向下車軍裝警擲水樽

案情指，當晚有人召警員及救護員求助，約11時傷者被送上救護車後，示威者隨即湧向警車，有人用硬物擊打警車並以鐳射筆照射。另一警方車輛駛至時，被告向一名下車的軍裝警投擲水樽，再迅速逃去。警方其後驅散示威者時，截查並拘捕被告。

日後會冷靜客觀看待社會運動

裁判官鄭紀航判刑引述被告親撰的求情信，被告在求情信中表示，他對自己的行為感後悔，事件發生至今的1年間，反思了整個社會運動，認為運動不應向暴力及違法方向發展，更向受襲警員、家人及朋友等致歉，表示願意承擔責任，亦不會再犯同樣錯誤，日後會客觀及冷靜地看待社會運動。

被告行為鼓勵他人傷及無辜

裁判官直指，本案案情嚴重，事發時示威者群情洶湧、人多勢眾，被告的行為或會鼓勵他人傷及無辜，或損壞機場財物，需要判處阻嚇性刑罰。不過，裁判官考慮到被告只有17歲、已還押22天及有悔意，決定判處他感化。

案件編號：ESCC166/2020