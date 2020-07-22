新冠肺炎｜口罩令擴至公共交通總站及室內公眾地方　午夜起生效

因應新冠肺炎疫情，食物及衞生局局長陳肇始今日（22日）宣布，修訂法例第599I章擴大口罩令。市民除於公共交通工具上需強制戴口罩外，新增指明的室內公眾地方、巴士總站及公共交通交匯處，均須強制戴口罩，措施將於明日（23日）起生效，為期兩周。 陳肇始舉例指指明地方包括商場、超市、店舖、樓宇大堂等地，又透露由於近日的本地個案多涉及「飯聚」、無戴口罩的活動，要適時推出此措施，至於「禁足令」是否政府的方向，她稱需平衡疫情發展及民生需求再決定，政府一直有研究其他國家「封城」經驗。她強調目前社區有隱形傳播鏈，大家短期內應「唔好外出、減少甚至停止外出」，才有效截斷傳播。 陳肇始又形容，未來兩周是疫情發展關鍵，不排除要推更嚴厲防控措施。

政府最新公布擴大口罩令，午夜起公共交交通總站、轉車處及指定室內公眾地方亦受限。

陳肇始公布，行政會議通過在第599I章下，除了要求公共交通工具及港鐵站需戴口罩外，亦需在指明室內公眾地方、巴士總站及公共交通交匯處戴口罩。新例將於明日（23日）起生效，為期14日，直至8月5日。

陳肇始稱，是次收緊措施具針對性，由於近期個案較多「飯聚、聚集」，涉及不戴口罩活動，帶來的風險相當高，現時需有更嚴厲的防疫措施，選擇加強室內措施，是由於室內特別是交通工具人多擠迫，空氣流通未必最好，若有人無戴口罩，「其他人想避都無好大空間」，故謹慎起見要求市民在指定場所強制戴口罩。

她續指，政府會因應疫情發展以及個案是否有源頭去做風險評估，再調整防疫措施，惟目前確診數目不斷上升，未見下降趨勢，故需進一步加緊社交距離措施。

至於會否需進一步推更嚴厲措施如禁足令，她指評估疫情風險的同時，會考慮到市民日常需要及民生必須，以及檢視其他國家爆疫時的做法。但她強調，目前社區有隱形傳播鏈，提醒市民需戴口罩之餘，亦呼籲「大家唔好外出，應減少甚至停止外出」，才有效截斷傳播鏈。