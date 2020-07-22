新冠肺炎｜新城電台一員工確診　全台5時半後暫停運作

新型冠狀病毒肺炎疫情大爆發，全港累計2,019人感染，今日新增超過100宗確診及初步確診個案。 消息指，新城電台黃埔總部有工作人員確診，現時需要暫時關閉再進行徹底消毒。內部通告中列明，三個頻道中除了新聞部暫留守最低限度必要人員以外，到今日下午5時半後全體撤退，全台會暫停運作，期間只會自動化電腦運作播歌。

新城電台一名工作人員確診，全台5時半後暫停運作。（資料圖片）

新城電台內部通告列明，因有工作人員確診，現時黃埔總部需要暫時關閉再進行徹底消毒，三個頻道除了新聞部留守最低限度必要人員以。不過今日下午5時半後全體撤退，全台會暫停運作，期間財經台、知訊台及AM1044英文頻道將三台聯播，自動化電腦運作播歌，暫時明天全台將會繼續關閉，本星期五或仍受影響。

陳肇始：大規模爆發風險非常高

食物及衞生局局長陳肇始今午在記者會指出，由7月8至21日一共新增719宗個案，當中605宗（約84%）潛伏期無外遊紀錄，屬本地感染，近期亦有源頭不明本地個案，社區有持續不明隱形傳播鏈，大規模爆發風險非常高。行會通過，室內公眾地方、公共交通總站、轉乘處，任何人進入或身處要一直佩戴口罩，今晚（23日)起生效，為期14日。