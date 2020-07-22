23年前勒索母2百萬潛逃　七旬婦返港自首　官指勇氣可嘉囚3年

靠家供養的中年婦，欲向母親索2百萬元不果，到母親又一村的家大吵大鬧兼縱火，母親大義滅親報警。女被告在區域法院審訊至裁決日潛逃。23年後，已年逾七旬的女被告主動返港自首，今(22日)被押送到當年判她罪成的法官前判刑，女被告亦由當年的律師代表，並道出被告數年前中風，反思後覺應回港面對法律責任，惟她潛逃期間未盡母親責任，與子女疏遠，至今亦未獲其中兩女原諒。法官指被告情況惹人同情，卻非犯罪藉口，考慮她暮年主動回港投案，勇氣可嘉，判她入獄3年。

女被告徐沈正明，72歲，被控勒索、縱火和刑事損壞共三罪。她否認全部罪名，經審訊後，原於1997年11月13日裁決，惟她當天缺席，當年在區域法院審理這案的法官潘敏琦，在被告缺席下裁定她全部罪成。被告至本年才返港，今亦被帶到已成高院法官的潘官席前判刑。

被告徐沈正明潛逃23年後，因當年在區域法院審理的法官已升任為高院法官，故被告亦被押送到高院同一法官席前判刑。(資料圖片)

獲母經濟援助不需工作

辯方求情透露，被告有一個不愉快的童年，她的母親在她幼時帶她及胞姐到港。母親之後改嫁，並誕下三名同母異父的弟弟。被告覺得獲不公平對待，包括不准參加家庭聚會，惟母親一直在經濟上援助她，故她一直不需工作。

官記得被告母親好精靈

辯方指，被告當年「鑽牛角尖」，惟最終「得個桔」，又指被告不應恐嚇母親。而潘官庭上指，對被告母親的作供仍歷歷在目，形容她「好精靈」。

辯方續指，被告潛逃內地後，母親亦有到上海後探望被告，直至母親於2009年去世，被告需做不同工作。

法官潘敏琦稱被告母親作證時的情景仍歷歷在目，並記得其母好精靈。(資料圖片)

未盡母親責任與子女疏遠

此外，被告的婚姻亦不美滿，丈夫有外遇，她需獨力照顧4名子女。被告潛逃後，未有盡母親的責任，子女和被告疏遠。至2013年，被告的兒子和媳婦找到被告，被告之後亦和次女重修舊好，惟她仍未獲長女和幼女原諒。

中風反思需面對法律責任

被告在2017年尾、2018年初中風，並因此住院7個月。被告在中風期間反思，認為需面對法律責任，惟因旅遊證件已過期，需聯絡當地的公安和本港駐內地的部門，花費一段時間才取得離境文件，本年5月14日抵港。被告的家人已安排，被告出獄後會入住安老院。

暮年主動返港勇氣可嘉

法官在判刑時指，被告的個人背景和精神狀況惹上同情，但並非犯案的藉口。法官原就3項控罪，以3年半為量刑起點。但法官亦指出，不論被告返港的原因，她在暮年主動聯絡，排除萬難終返港，離開23年的舒適安全地帶，屬勇氣可嘉。而隨住時光流逝，被告亦有中風和高血壓等，法官因此減刑6個月，最終判囚3年。

要脅母親48小時內付款

案情指，被告(案發時49歲)於1997年1月22日，到母親(案發時76歲)和繼父的九龍塘又一村住所，索取2百萬元。被告威脅若在48小時內未獲得款項，會燒掉單位。被告當晚在住所留宿，醒來發現母親不在單位，即暴跳如雷，向外傭稱若母親10分鐘內不返家，便會搗亂。外傭之後發現客廳地板被燒毀，窗簾和鏡子被毀，被告母最終報警。

案件編號：DCCC712/1997