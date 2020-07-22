DSE 放榜 ｜新移民基層考獲Best5 26分　蘇同學：全靠老師幫助

2020年香港中學文憑試今日（22日）放榜，除了誕生七位狀元，亦有出身基層的學生憑努力考獲佳績。 就讀觀塘慕光英文書院、居觀塘區板間房的新移民應屆女考生蘇琪，成功考獲Best5（中文5*、英文5、數學5、通識5、化學5、物理5、數學延伸M2 4級）26分的佳績。原本英文較弱的蘇琪，在家庭沒有資源提供補習下，只好靠學校老師和自己努力，學好英文。她憑著堅毅意志，勤奮讀書，力求向上，希望憑知識改變命運。

2020年香港中學文憑試今日（22日）放榜，除了誕生七位狀元，亦有出身基層的學生憑努力考獲佳績。就讀觀塘慕光英文書院、居觀塘區板間房的新移民應屆女考生蘇琪，成功考獲Best5（中文5*、英文5、數學5、通識5、化學5、物理5、數學延伸M2 4級）26分的佳績，冀日後入讀三大商科課程。

三年前來港讀中四讀 蘇同學：一直以來亦盼望到香港書

出身自基層家庭的蘇琪，三年前才跟隨父母移居來港，入讀慕光英文書院中四級。她透露，一直以來亦盼望到香港讀書，認為香港是多元化和國際化的城市，有大量的資源，為她提供發展的平台，期望自己可以在港發揮所長，與社會接軌，因此十分感激家人成就她的夢想，放棄故鄉的生活陪她來港定居。

她又憶述初來港時不懂廣東話，需要花一個月時間努力適應，初時要以普通話溝通，後來在老師鼓勵下每日放學練習廣東話朗誦，現在已可用廣東話與人溝通。

多科取得等級5*和5的佳績，她笑言「expect唔到，係老師嘅幫助先會有咁嘅成績」。（黃舒慧攝）

英文能力較弱 不補習靠努力考獲英文5級

雖然英文能力較弱，但她憑著堅毅意志，在家庭沒有資源提供補習下，靠學校老師和自己努力，希望憑知識改變命運。她透露，平日會為自己訂立學習計劃，分配時間訓練英文各方面能力，例如在網上閱讀英文書、每星期花時間聆聽英語電台、用英文寫低每星期的反思交給老師改正等。

在中五學期結束後，校方見蘇琪英文科成績大躍進，逐安排她報考IELTS，惟其家庭經濟環境，沒法負擔考試費開支，梁校長提到，不希望因為家庭環境而有所局限，故校方決定全數資助考試費，最終她考獲7分佳績。

梁校長認為蘇淇是懂得善用和珍惜學校支援的學生，雖然受疫情影響停課，但蘇淇除了透過網上學習外，會經常回校請教老師。（黃舒慧攝）

多科獲佳績 蘇同學：係老師嘅幫助先會有咁嘅成績

多科取得等級5*和5的佳績，她笑言「expect唔到，係老師嘅幫助先會有咁嘅成績」。除了語文科，蘇同學直言通識科的內容她最不熟悉，初來港時對香港的法律、政治、文化、歴史等亦一無所知，需要花時間找老師補習，疫情期間又會每星期「操卷」。

梁校長認為，蘇琪是懂得善用和珍惜學校支援的學生，雖然受疫情影響停課，但蘇淇除了透過網上學習外，會經常回校請教老師。由於居住環境缺乏温習空間，蘇淇經常參與學校設立的晚間自修室。

除了讀書，梁校長又透露，蘇同學經常積極參加課外活動，包括到新加坡和雲南交流，增加對不同地方的認識，課餘時間又會擔當風紀，是品學兼優的好學生。