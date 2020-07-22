新冠肺炎丨113人確診創新高　土瓜灣學之園聖嘉勒女書院教師中招

本港新冠肺炎疫情再惡化，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港由昨日截至今日（22日）凌晨新增113宗確診個案，紀錄創新高。本地個案佔105宗，63宗源頭不明。 旺角雅蘭中心稻香、維景海港酒家及屯門中央廣場富臨餐飲群組再擴大。東區醫院及伊利沙伯醫院分別有病人確診。源頭不明個案當中，有三人任職教師，分別在土瓜灣學之園幼稚園、銅鑼灣保良局金銀業貿易場張凝文學校及摩星嶺聖嘉勒女書院上班。

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荷里活廣場百老匯電器增一店員確診

衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，本港今增105宗本地感染個案，27宗個案與家人及朋友聚會而受感染。旺角雅蘭中心稻香超級漁港增三人確診，患者均與第1975宗個案於7月13日聚餐，而非9日慶回歸晚宴當晚，相信稻香可能存在環境污染。屯門中央廣場富臨酒家及旺角維景酒店海港酒家增分別增一人確診，維景患者同時是一名的士司機。

醫院方面，東區醫院E8外科病房一名病人確診，同房早前已另有一人確診。伊利沙伯醫院新增兩宗個案，其中一宗曾到過佛教醫院，隔離期間確診。

鑽石山荷里活廣場百老匯電器增一名員工確診。7月10日有一名患者曾到百老匯買電話，未知有否關連。

土瓜灣學之園一名助教染疫。（學校網頁圖片）

總共三教師染疫

源頭不明個案方面，今日有三名教師確診。第2102宗個案於土瓜灣學之園幼稚園工作，料為昇御門校址；第2026宗個案於銅鑼灣保良局金銀業貿易場張凝文學校上班；而第2030宗個案於摩星嶺聖嘉勒女書院授課。

兩名患者於私人醫院及診所工作。第2029宗個於銅鑼灣聖保祿醫院任職護士，衞生署已與該院跟進事件。第2032宗個案的家人早前已確診，他在銅鑼灣視安眼科中心上班，有數名密切接觸者已被隔離。

第2052宗個案於大圍隆亨村隆亨救世軍長者之家做清潔工。另外，社署透過大型檢測找到該中心一名廚師初步確診。張竹君表示，二人有時在同一地方換衫，並共用洗手間，屬密切接觸者。患者沒有直接對長者 ，院舍亦會多做檢測。

另外，第2109宗個案於中環石板街酒店任職廚師；第2042宗個案為大律師李家齊，法院將跟進。張竹君又稱，衞生署透過大型檢測發現一名的士司機初步確診。