新冠肺炎｜醫院、大學、政府部門爆疫症　房署總部兩技術主任中招

新冠疫情持續，再有醫院及學校出現初步確診個案。今日（22日）銅鑼灣聖保祿醫院一名健康服務助理初步確診新型肺炎、一名到北區醫院物理治療部的男病人亦初步確診。另外，城大動物醫學及生命科學院一名員工亦同樣初步確診。 至於政府部門方面，一名在灣仔警總工作的女警長初步確診，另房屋署一名於何文田總部工作的高級技術主任亦確診，他是另一名早前已確診高級技術主任的緊密接觸者。

房委會何文田總部第三座7樓截至7月22日，共錄得兩宗確診新冠肺炎的個案。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

繼伊利沙伯醫院、瑪嘉烈醫院有新冠肺炎確診個案後，疫情蔓延至私家醫院。聖保祿醫院一名電子診斷部健康服務助理昨初步確診新型肺炎。該員工於心臟及血管中心工作，沒有出現病徵，昨日（21日）仍有上班，期間有戴外科口罩，她因家人的同事在上周五（17日）確診而進行測試。



聖保祿醫院表示，曾與患者接觸的其他員工已接受病毒檢測，結果均呈陰性，而該患者曾接觸的病人名單已交予衞生署。而電子診斷中心今天再進行全面清洗消毒，明天重開。

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北區醫院同樣有一個男患者，在本月15日到過物理治療部做復健運動，至18日出現病徵，20日確診。院方為安全起見，今日關閉物理治療部門診作清潔。

城市大學早上亦發公告指接獲通報，一名動物醫學及生命科學院的員工今日初步確診，他於上周四（16日）曾返回校園的辦公室工作，校方稱，已根據衛生防護中心指引，全面消毒及清洗校園相關範圍。

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政府部門也再錄個案。消息指，一名在灣仔警察總部上班的女警長今日（22日）初步確診，她最後上班日是本周一（20日）。

而房委會下午公布，一名於何文田總部第三座7樓工作的高級技術主任今日確診，其最後上班日期為上周五（15日），他是上周六（16日）確診的高級技術主任緊密接觸者，並於同日開始入住檢疫中心。

房屋署指，確診員工的工作樓層並非公眾樓層，並不對外開放；他最近沒有外遊紀錄，於辦公室工作時均佩戴口罩，探測體溫正常及遵守其他防疫措施。署方已在安排全面清潔和消毒，包括所有公用設施。

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