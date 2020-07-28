前牛津出版社：「起跑線」再推前　去邊最終都係睇分數

要離開香港到歐美地方居住，學好英文是必要。前牛津大學出版社副區域董事總經理、現DMind education的共同創辦人麥嘉隆，對出版學習英語書籍及教育有相當心得，他說，「要學好英文，不要諗怕學英式英文定美式英文，最重要係融入生活當中，小朋友唔覺得係困難。」 他又謂，現今家長對學習的的「起跑線」較十前年再推前，不足為奇，但認為多年來不少家長口中說要愉快學英文，但到實際上課、競爭時，的確無可能發生，「無論去邊個地方，其實都今一樣，最終都係睇分數。」

麥嘉隆對出版學習英語書籍及教育有相當心得，他說最重要是融入生活當中，小朋友不覺得困難。（余俊亮攝）

「八、九個月大學習都好似遲啦」

不少家長會為年幼子女趕報讀學前班、Playgroup，近年生育率低，小朋友顯得更「矜貴」，未學行先學語言，麥嘉隆說：「而家八、九個月大學習都好似遲啦，兩歲入Playgroup已經係尾段！」他認為新一代學習英文，要由生活開始，「學語言係聽、講、讀、寫，所以多啲生活上聽到，學習到就會多同容易。」

麥嘉隆分享說，現代學習英文萬變不離其中，生活中學習最為理想。如每天早上起來「擦牙洗面」，不少人單一的用「wake up」、「brush the teeth」，其實也有不少方法表達，只要多講、嘗試講，不難學到。他提出，家長每天減少「按電話」一小時，陪小朋友看書、學英文，想做到其實並不困難，「但最重要係唔好緊，放鬆啲，自己讀錯都唔好怕。」不理是英式英語、美式英語，現代人學習英文着重溝通，「因為小朋友大少少分別到不同形式，所以，而家好多小朋友都有工人姐姐帶，多聽菲律賓口語，也只有短暫影響。」

麥嘉隆指要學好英文，不要擔心學的是英式定美式，最先要生活化中學習到。（余俊亮攝）

不認同大學生英文水平跌：大學普及咗嘅錯覺

不少人多說，現代香港大學生的英文水平不及當年，麥嘉隆不認同，認為說法不公平，「你要記得以前得最叻嘅10%、20%學生入大學，而家40%、50%，最叻個班始終都係好叻，大學普及咗嘅錯覺，唔可以咁講。」他又說現時有學生亦可到外地流暢發言，不論你同不同意他，英文水平足以應付與人溝通是不爭事實。

麥提醒家長，要學好英語，音標非常重要，「早幾年要愉快學習，好多人不同意背誦，其實全球小朋友嘅英文都差咗，美國小朋友串字都差咗！但香港家長唔放棄反而保持到。」他說不論是否要移居外地或想入讀國際學校，現時不少內地小朋友亦已較早從小學習英語，要加強競爭，英文好似乎有很大程度需要。