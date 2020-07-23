新冠肺炎・最新｜威院一腎科病人初步確診　曾住普通內科病房6天

本港新型冠狀病毒肺炎第三波疫情嚴峻，截至今日（23日）凌晨新增118宗確診，再創新高，當中111宗是本地個案，40多個源頭不明個案；昨日至今初步確診個案有80多宗。 確診者涉及多間食肆員工、教師、警員、捐血人士。疫情至今累計2,250人染病。 再多一名病人死亡，累計15人亡；住院病人中33人危殆。

新冠肺炎｜梁卓偉料第三波源自輸入個案 未來一周確診宗數未回落

新冠肺炎｜六貨船各一名船員確診 140船員於南丫島對開海面隔離

新冠肺炎｜政府或研關商場 零售店：係就快 反正7點後變死城

新冠肺炎｜多區食肆持續爆疫 政府或研全日禁堂食等措施

新冠肺炎｜新增118個案再破單日最高 累計2,250宗確診及15死

新冠肺炎｜口罩令首日 商戶拒帶罩：好熱、唔好意思

【19:55】下葵涌中醫診兩名職員初步確診，門外貼有告示指，診所將於今日起暫停服務，直至另行通知，並已於今日完成消毒工作，待衞生防護中心進一步指示，「樣本派發包」的派發亦因已暫停。

新冠肺炎｜仁濟醫院葵青中醫診所員工初步確診 今日起暫停服務

新冠肺炎｜大圍救世軍隆亨長者之家院友初步確診 兩職員早前已染疫

【19:50】大圍的救世軍隆亨長者之家清潔工及廚師相繼確診，今日一名院友亦初步確診，其所處的大圍隆亨邨榮心樓3及4樓均關上大門，不少同幢居民因共同電梯等公共設施感擔憂。

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新冠肺炎｜政府租觀塘帝盛作第三間檢疫酒店 戴手帶南亞人入住

【19:00】繼九龍城富豪東方酒店及荃灣絲麗酒店後，消息指政府將租用觀塘帝盛酒店的部份房間作為臨時檢疫設施。現場有衞生署車輛出入，有戴着檢疫手帶的南亞裔人士入住。

新冠肺炎｜居上環確診者美國短毛貓驗出病毒 累計五隻寵物染疫

【18:45】漁護署表示一隻該署接收的貓隻病毒測試呈陽性。個案涉及一隻居於上環的美國短毛貓，由於其畜養人確診，貓隻7月21日被送到港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫，病毒測試呈陽性，但該貓隻現時沒有任何病徵。

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【17:19】張竹君確認《香港01》獨家報道，有六艘船、每艘各有一人確診，因此在海上隔離，不准船入境香港。確診的海員的國籍，分別為菲律賓、印度、俄羅斯、黑山。船員不能進入檢疫中心，因為要有人在船上維持運作。隔離期在8月3日屆滿。

【16:50】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生：

一名確診者（#2130），7月9日去過紅十字會捐血服務中心捐血，紅血球已輸給瑪嘉烈醫院一名病人，會安排檢測，血漿未使用已回收。確診者在東區醫院留醫，其家人有確診，相信感染與輸血期間無關，接觸病人的醫護人員有裝備，相信感染風險不高。

多一名病人死亡，死者63歲，有長期病患，7月14日入院，早前已入ICU，今日下午2點24分逝世。

住院病人中33人危殆。

【16:40】張竹君，截至今日（23日）凌晨，新增118宗確診個案，編號為2133至2250，其中7宗輸入，111宗本地。

多間餐廳員工確診，包括：太古廣場日本餐廳洗碗工（#2193），大角咀晴苑泰國菜樓面（#2231），樓上食品的食品加工員工（#2150），德福花園麥當勞炸雞員工（#2165），屯門翠林邨食肆（#2117）、大埔Market Place執貨員工（#2232）。

旺角稻香，7月9日「慶回歸群組」多兩人確診，另外同日有另一人去稻香用膳染病，另一人7月12日去過稻香後確診。

東華三院馮黃鳳亭中學一名老師確診（#2178），最後返工日期為7月13日。

下葵涌一間中醫診所有多於一人初步確診，將於明日確診後交代。

一名土地註冊處員工初步確診；入境處多一人確診，與之前確診者同在14樓工作。

伊利沙伯醫院A6病房一人確診（#2246）、威院腎科病房一人初步確診。

大圍隆亨邨老人院，廚師確診（#2245），多一名院友初步確診。

一名警員確診（#2164），在灣仔警總工作；另外一名警員初步確診。

司機檢測，發現一名的士司機確診；另外一名貨櫃車司機確診（#2208），在青馬控制處工作。

慈雲山中心再多五人確診。

【16:35】食物及衞生局副局長徐德義：7月16至22日，一星期內543宗確診，其中481宗本地或本地相關；比起上一個星期，7月9至15日的256宗確診、207宗本地或本地相關，疫情仍然處於上升趨勢。

新冠肺炎｜涉慶回歸群組21人染疫 稻香全線分店周日起停業

【15:35】旺角雅蘭中心稻香，曾有多名顧客確診，包括爆發「慶回歸群組」，以及另一日光顧的顧客亦染病。稻香集團表示，因應疫情變化，為保護顧客及員工安全，全線分店由7月26日（星期日）起暫時全日停業，暫定於2020年8月5日（星期三）恢復正常營運。

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新冠肺炎｜公務員在家工作安排 延長至8月2日

【15:00】政府宣布，政府僱員特別上班安排將會延長一星期至8月2日。除了提供緊急和必須公共服務的人員外，其他政府僱員繼續留在家中工作。

新冠肺炎｜醫療輔助隊員確診 曾到石硤尾中心訓練

【14:34】據了解，醫療輔助隊一名隊員確診新冠肺炎。涉事隊員在潛伏期間並無參與任何當值，但曾於7月12日到石硤尾訓練中心參加訓練。總部已即時關閉石硤尾訓練中心，安排清潔公司盡快消毒。中心亦已通知當日曾一同參與訓練的隊友，並建議他們盡量留在家中，等候衛生防護中心進一步聯絡。

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新冠肺炎｜六艘遠洋貨船因船員確診 正停泊南丫島強制隔離14日

【14:00】《香港01》取得海事處本周二（21日）發予業界的電郵，提及有六艘貨船本月中因船員確診，需在香港隔離14日，意味檢疫措施收緊後或仍無效。有貨船業界人士指，港府放寬檢疫後，貨船蜂擁來港，錨區長期爆滿，有駁船每日接載至少150名不同國籍船員上落貨船，生意較之前多了兩至三倍，擔心他們會將病毒帶進社區。

居屋2020｜原定7月底接受申請 房委會：憂引人群聚集須延期

【13:45】房委會今年將推售近7,000伙居屋單位，原訂最快7月接受申請，由於疫情，居屋及白居二的申請程序需延期。

新冠肺炎｜周五起鯉魚門度假村接收輕症患者 首批料涉30人

【13:30】公立醫院隔離病床佔用率高逾七成，醫院管理局將鯉魚門度假村的檢疫單位改用作「社區隔離設施」，明日（24日）起啟用，提供350個床位接收病情穩定、康復中的確診患者，料首日會轉送約30個患者。

【13:00】消息指，本港今日新增逾100宗確診或初步確診個案，連續兩日破百。昨日張竹君預告，她手頭上的初步確診個案已有約80個。

【12:00】據了解，伊利沙伯醫院內科G10普通病房，一名病人確診新冠肺炎。

新冠肺炎｜確診陪診員到訪10安老院曝光 樂富護老院曾有院友染疫

▼多名教師、警員、新城電台總監確診▼

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新冠肺炎｜如疫情惡化不排除關商場 陳肇始避答豁免檢疫是否漏洞

【10:15】陳肇始今早表示，倘疫情繼續嚴峻，不排除會推更嚴厲措施。被問到會否進一步要求關閉商場及商店，陳肇始說，如疫情一直沒有好進展，便需再收緊社交距離措施，任何措施都是方向。有專家認為，豁免機師及船員等人檢疫構成防疫漏洞，造成第三波疫情爆發。陳未有回應豁免檢疫是否屬漏洞，只稱當局已加強措施。

新冠肺炎｜倡傚獅城 延立會選舉投票時間 許樹昌：如期未必唔得

【10:00】中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，現時尚餘數星期，防疫措施加辣後倘能減少新增個案，立法會選舉如期舉行未必不可以，可參考新加坡做法，包括延長投票時間及保持人群距離，被問到是否樂觀？「做我哋呢行無得唔樂觀， 悲觀咩都做唔到，最好減至兩位數，甚至個位，咁就『穩陣』好多。」

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【09:32】警方指，一名駐守新界南交通部的36歲男警員初步確診，該名警員7月21日感到不適，昨日（22日）求醫，過去14日沒有外遊記錄，最後上班日為7月20日，工作期間與市民接觸時亦會佩戴口罩。

▼口罩令擴至室內公眾地方、公共交通總站▼

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【02:39】衞生署昨日（22日）報告新冠肺炎確診個案創單日新高，大增113宗，均是前日星期二（21日）確診。衞生防護中心晚上更新確診患者到訪過的地方，名單再新增26間食肆，當中於慈雲山中心再多4間食肆上榜；此外亦有熱門食肆上榜，如深水埗蕃茄師兄。

元朗有五間麥當勞，患者編號2092的32歲男子，在前日先後去過元朗廣場及興發大樓教育路麥當勞分店，惟未知衞生署是否當日或昨日才通知事主染疫。

新冠肺炎｜增26間食肆曾有患者光顧 一人確診日到元朗兩間麥當勞

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【02:11】周二（21日）截至午夜新增113宗確診個案。衛生防護中心昨晚更新確診者行蹤資料，多名患者分別居於將軍澳日出康城緻藍天1座、東涌海堤灣畔1座、紅磡黃埔花園棕櫚苑6座及紫荊苑5座；啟德豪宅龍譽2B座和附近公屋德朗邨，都有兩名確診患者。

旺角雅蘭中心稻香慶回歸群組，新增3名確診患者，三人均居於上水燕崗村慧雯花園；屯門富臨酒家生日會群組再多1人確診，惟尚未公布確診者住址。

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一名患者在周二曾光顧元朗廣場麥當勞。（元朗廣場網頁圖片）

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