新冠肺炎・最新｜至少80人初步確診　口罩令擴至室內公眾地方生效

本港新型冠狀病毒肺炎第三波疫情嚴峻，截至昨日（22日）零晨零時新增113宗確診個案，以及約70至80宗初步確診個案，包括兩名警員及一名新女高級入境事務助理員。 政府收緊「口罩令」，由今日（23日）凌晨起生效，強制戴口罩範圍由公共交通工具擴至所有室內公眾地方、公共交通總站及轉乘處，為期14天。

一名患者在周二曾光顧元朗廣場麥當勞。（元朗廣場網頁圖片）

【02:39】衞生署昨日（22日）報告新冠肺炎確診個案創單日新高，大增113宗，均是前日星期二（21日）確診。衞生防護中心晚上更新確診患者到訪過的地方，名單再新增26間食肆，當中於慈雲山中心再多4間食肆上榜；此外亦有熱門食肆上榜，如深水埗蕃茄師兄。

元朗有五間麥當勞，患者編號2092的32歲男子，在前日先後去過元朗廣場及興發大樓教育路麥當勞分店，惟未知衞生署是否當日或昨日才通知事主染疫。

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【02:11】周二（21日）截至午夜新增113宗確診個案。衛生防護中心昨晚更新確診者行蹤資料，多名患者分別居於將軍澳日出康城緻藍天1座、東涌海堤灣畔1座、紅磡黃埔花園棕櫚苑6座及紫荊苑5座；啟德豪宅龍譽2B座和附近公屋德朗邨，都有兩名確診患者。

旺角雅蘭中心稻香慶回歸群組，新增3名確診患者，三人均居於上水燕崗村慧雯花園；屯門富臨酒家生日會群組再多1人確診，惟尚未公布確診者住址。

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▼口罩令擴至室內公眾地方、公共交通總站▼

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