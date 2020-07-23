新冠肺炎｜港鐵總部、屯門車廠兩職員因家屬中招入隔離營　 　

新冠肺炎疫情反彈，有港鐵職員因家屬染疫需要隔離。據悉，港鐵今(23日)向員工發出內部通告，表明分別有兩位員工報告有家屬確診感染，涉及部門包括九龍灣總部車務策略管理部，及屯門車廠，涉事車廠維修技工前天告假，期間沒有明顯病徵。兩名涉事員工將會進行檢測及入住隔離營。 港鐵工會證實有關消息，又指港鐵已因應疫情及按員工要求，分為AB更上班及加強消毒。工會又表示，早前已有東鐵線月台助理確診，雖然感染來源並非來自工作地點，但呼籲員工時刻提高警覺，保持衛生。《香港01》正向港鐵查詢。

▼口罩令擴至室內公眾地方、公共交通總站▼

+ 24 + 23 + 22

據了解，涉事兩名員工均有家屬確診，分別是屯門車廠維修技工，以及於九龍灣總部車務策略管理部上班的人員，兩人將獲衛生署安排快速測試及入住隔離營。港鐵亦已安排，於兩人工作地點徹底清潔和消毒。

工會「港鐵新動力」主席陳凱暉指，按現行規定，港鐵將會安排追蹤與涉事員工緊密接觸的同事，如有需要，將會安排接受深喉唾液測試，以及留家以待檢測結果。他又指，早前有一名東鐵綫月台助理確診，另亦有外判員工確診，公司已按員工要求實行AB Team，及加強清潔，惟未必所有工種均能彈性安排上班，他呼籲員工做好防疫措施。