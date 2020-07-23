新冠肺炎｜政府或研全日禁堂食等措施　減少市民除口罩機會

新冠肺炎疫情在港繼續蔓延，本港確診數字不斷增加。政府早前頒布多項措施，包括食肆晚市只能外賣不可堂食等，惟多間餐廳食肆仍不斷出現個案，情況令人擔憂。食物及衞生局副局長徐德義今日（23日）指，病毒基於飛沫傳播，若能減少市民除下口罩的機會，政府措施相信都會有調整，或可能推出全日禁堂食的加強方案。 另外，內地當局收緊跨境司機入境要求，徐德義稱有與內地聯絡，不會影響本港的物流及食物供應。

食物及衞生局副局長徐德義指，病毒基於飛沫傳播，若能減少市民除下口罩的機會，政府措施相信都會有調整，不排除推出全日禁堂食的加強方案。（歐嘉樂攝）

新冠肺炎疫情持續，今日新增118宗個案，當中多宗個案與食肆相關聯。早前旺角稻香慶回歸群組再增2宗個案，另外還有太古廣場的日本餐廳KOKOMI、大角嘴晴苑泰國菜、德福花園的麥當勞及屯門翠林餐廳等，都有員工感染。

徐表示，新型冠狀病毒透過飛沫等緊密接觸傳播，政府若能減少市民在某些場合除口罩的機會，相信都會調整政策，故早前就推出了晚市不可堂食的措施。至於是否會將禁令推廣至全日，徐表示政府正在密切觀察疫情發展，「不排除加強方案。」

本港疫情爆發，深圳昨晚公布收緊跨境司機檢測條件，有關人士須持72小時內核酸陰性證明才可過境，較早前7天的陰性證明收緊，惹來業界不滿。徐德義表示，與內地緊密聯絡，內地也了解香港方面對食物供應的擔憂，他說相關措施不會影響香港的食物供應。

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手接受訪問時表示，跨境司機一直配合各項措施，惟新措施突如其來，業界無所適從，若兩地政府能夠預先互相通報，前線司機也能儘早做準備適應。陳續指，港府責無旁貸，希望能盡快控制疫情，令市民回復正常生活。

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