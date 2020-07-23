新冠肺炎｜環保署本周向廢物運輸業、回收服務業派8萬個口罩

本港新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，戴口罩成為重要防疫措施。環保署今日（23日）表示，本周內會為廢物運輸業及其轄下回收服務業派送共約8萬個口罩，包括5萬個派送予約1,000名自僱或由私人企業僱用的廢物收集車司機；以及3萬個口罩送予資源回收設施，如 WEEE•PARK、「綠在區區」等共約500名前線員工。

環境局局長黃錦星今日到訪北大嶼山廢物轉運站，視察環保署向廢物運輸車輛司機派送口罩及相關運作情況。當局指，轉運站處置廢物的過程主要以機械操作，站內工作人員無需以人手接觸及處理廢物。在疫情期間，環保署在廢物轉運站及堆填區的洗車設施中，已加入消毒藥劑，加強防疫效果。

當局向廢物運輸車司機派發口罩時，亦有提醒他們注意環境衞生及防疫事項。為關顧約1,000名自僱或由私人企業僱用的廢物收集車司機，環保署會向有關司機派發約5萬個口罩。

▼口罩令擴至室內公眾地方、公共交通總站▼

+ 16 + 15 + 14

此外，環保署亦會為資源回收設施，如 WEEE•PARK、「綠在區區」及社區回收網絡的服務營辦者共約500名前線員工，送上約3萬個口罩。

為協助廢物運輸業界增加資源，加強從業員的個人衞生防禦裝備及消毒廢物運輸車輛，環境局早前已在防疫抗疫紓困措施下，推出都市固體廢物轉運服務帳戶持有人補貼計劃，發放近650萬元，向合資格私人廢物收集商，提供一筆8,000元特別津貼。