新冠肺炎・最新｜消息：增逾100宗確診　再多一名港泰患者死亡

本港新型冠狀病毒肺炎第三波疫情嚴峻，截至昨日（23日）凌晨新增118宗確診，再創新高，當中111宗是本地個案，40多個源頭不明個案；本港累積個案有2250宗，包括2249宗確診及1宗疑似個案。再多一名病人死亡，累計15人亡；住院病人中33人危殆。 公立醫院的隔離病床需求急增，醫院管理局今日起（24日）將鯉魚門度假村用作接收輕症患者。

【13:45】觀塘基督教聯合醫院發言人今日公布，一名74歲確診感染2019冠狀病毒病男病人（確診個案：第1338號）於今日離世。病人本身入住一間安老院舍，於本月9日入院接受治療，病人治療期間腎及肝功能出現衰竭，病情持續惡化，至今日下午12時48分離世。死者為慈雲山港泰護老中心院友，為本港第16宗死亡個案。

【13:15】消息指，今日新增100宗確診個案，是連續三日破百。消息指，青衣南有消防員染疫，早前長洲消防船有一位消防員初步確診。

【12:55】水務署表示，該署屯門濾水廠内進行工程的一名承建商工人確診，事件對食水安全沒有影響。患者最近一次上班日期為昨日（7月23日），工作時有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常他昨晚獲通知確診，目前已入院接受隔離治療，情況穩定。

【12:50】消息指，港鐵一名港島線及將軍澳線車站維修學徒確診，其家人早前亦確診。港鐵已安排消毒其工作地點。

【12:20】消息指，入境處新增一宗確診個案，患者是入境事務主任協會副主席黎偉生，他的妻子是早前確診的女高級入境事務助理員。黎在灣仔入境事物大樓返工。目前共有4名入境處總部的員工確診，另外有1名深圳灣管制站的員工確診。

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【11:00】港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（24日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，豁免船員檢疫是持續未解決的漏洞，「有常識都知道會出事」。他促請政府取消船員換更豁免檢疫安排，並將強制戴口罩的法例收緊至戶外地方。

新冠肺炎｜海員豁免檢疫如「無掩雞籠」 何栢良：有常識都知出事

香港海員工會主席張世添今（24日）接受港台節目訪問時表示，港府早前的做法「好錯」，亦未如其他容許換班的國家，向抵港船員施加其他限制，變相需靠船員自律，香港成為海員換班的集散港，他贊同在疫情下，需收緊相關檢疫安排。

新冠肺炎｜香港檢疫寬鬆成換班集散港 海員工會斥做法好錯

【10:30】鯉魚門度假村陸續接收輕症患者，瑪麗醫院、屯門醫院等多個醫院都有救護車將患者送到度假村。有離開度假村的隔離人士，向記者揮手。

新冠肺炎｜醫學會：有醫生向衞生署索樣本樽 等足六日都未收到

【09:00】醫學會會長蔡堅表示，深喉唾液測試服務供不應求，有私家醫生向衞生署索取樣本樽，六天後仍未獲發。他批評衞生署無向診家醫生提供基本資源，令病人感到不滿。他建議政府向全港市民派發醫療劵，從而可到私院接受檢測，減低公營化驗壓力。

▼觀塘檢疫酒店、大圍隆亨長者之家、下葵涌中醫診所▼

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【01:48】衞生防護中心更新確診患者到訪過的地方，名單再新增45間食肆，當中再有兩間稻香集團酒樓上榜，包括在荃灣千色匯的稻香．茶居、上水龍豐花園的稻香超級漁港。此外，旺角雅蘭中心稻香再多4人確診，當中2人屬慶回歸晚宴群組。

新冠肺炎｜增45間食肆有患者到訪 上水、荃灣稻香上榜（附名單）

【01:33】衞生防護中心更新確診者行蹤資料，有患者分別居於新蒲崗譽・港灣8座、油尖旺漾日居1座及屯門黃金海岸二期32座，另外亦新增4名患者居於紅磡海逸豪園，該屋苑至今累計有6人確診。

至於群組方面，旺角雅蘭中心稻香慶回歸群組新增2名確診患者，他們分別居於九龍城崇廉樓及油尖旺西貢街19號。而葵芳新都會廣場潮庭群組，則新增一名患者，居於葵青荔景紀律部隊宿舍三座。

新冠肺炎｜患者住所全覽 譽港灣上榜 海逸豪園累計6人染疫

▼口罩令擴至室內公眾地方、公共交通總站▼

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【01:30】香港聖公會九龍城青少年綜合服務中心表示，中心於7月22日（星期三）下午接獲衛生防護中心通知本中心有職員確診新型冠狀病毒，據悉是懷疑透過親朋接觸感染。

由於中心按疫情需要，早於7月13日起已暫停開放，該名確診職員在此期間並沒有和任何服務使用者接觸。中心於7月22日全面關閉及暫停服務，並按衛生署指引進行徹底清潔及消毒。

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