新冠肺炎｜屯門康和護老中心或有新爆發　另一上門照顧者確診

本港新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，第三波疫情中涉及多間護老院爆發情況。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（24日）指，屯門新墟康和護老中心黃金分院一名照顧者確診，亦有兩名院友初步確診，計劃將由確診照顧者負責的病區中約18名長者安排到適合地方檢疫；同工則會送到檢疫中心。 另外，今日新增確診個案中亦有一名上門照顧長者的服務員，該服務員居於慈雲山慈正邨，並在傳染期去過兩至三個家庭照顧老人家，當局會安排相關人士會轉送檢疫中心。

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今日新增確診個案，有多宗與長者或護老中心有關。張竹君表示，第2343宗個案為早前協助將護老中心長者遷往去薄扶林的人員，由於曾「幫手湊老人家，但防感染措施做得唔係話太理想」，故被送檢疫中心後確診。

另外，今日亦多一間護老院出現確診個案。張竹君指個案編號2254為52歲女子，於屯門新墟康和護老院黃金分院擔任照顧者，該護老院有約90位院友，而其照顧的病區中有約18名長者，同工則有約五至六位。

當局於該照顧者確診後昨日（23日）晚上已向護老院收集樣本檢測，然而今早有七至八位人士有感冒等情況而送去急症室，當中兩名院友初步確診。張強調或會安排長者去適合地方檢疫。

被問到該護老院源頭時什麼時，張竹君指「懷疑嗰度爆發都未定」，暫時未知源頭。

康和護老中心設多間分院。（Google地圖）

另外，個案編號2346擔任服務員上門照顧長者，居住住慈雲山慈正邨，為早前於區內派樽時留樣本進行檢測後確診。張指該服務員在傳染期曾到過兩、三戶屋企，負責照顧長者，相關人士會轉送檢疫中心。

近期多宗個案與長者有關，張竹君認為很多是照顧者或家人感染長者，因此照顧者感染控制措施很重要。她提醒老人院要盡量避免容許探病，不同樓層病區盡量分工，「唔好話啲服務員有時工作呢個地點，有時工作嗰個地點，有時交叉感染機會大好多」；而照顧員在休息區休息時亦盡量戴口罩，並避免一起食飯。