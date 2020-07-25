新冠肺炎・最新｜坪石邨84歲男患者離世　本港累積17人死亡

本港新型冠狀病毒肺炎第三波疫情嚴峻，截至前日（23日）全日再增123宗，連續三日刷新單日新高，累計增至2,373宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日（24日）在記者會尾段透露，昨半日已錄得約100宗初步確診個案，為連日來「預告」新高，比此之最多預告80宗初步確診為高。 多個政府部門昨日公布，有員工初步確診，包括商經局創意香港、​水務署和康文署等。

【11:50】東區尤德夫人那打素醫院發言人今日（7月25日）公布，一名84歲確診感染2019冠狀病毒病男病人（個案編號1710號）於今日離世。本港累計17名患者死亡。

患者住坪石邨金石樓，曾到訪坪石邨商場和街市，以及德福廣場等，行蹤包括飲茶。他在7月16日下午因氣促、乏力及嚴重肺炎，入住聯合醫院接受治療。治療期間病情惡化，翌日轉送該院深切治療部，並於7月18日轉送到東區醫院深切治療部繼續治療。其後病人情況持續惡化，至今日上午四時離世。

新冠肺炎｜滙豐上水分行員工初確診 周三、四曾上班解答客戶查詢

【10:45】滙豐上水中心卓越理財中心有一名員工於昨日（24日）初步確診，患者7月22及23日有返工，主要職責是於分行大堂解答客戶一般查詢，該分行由今日（25日）起暫停服務14日。

新冠肺炎｜郵局下周一重開 每周開三日 黃大仙區繼續關閉

【10:35】香港郵政公布，將於下周一（27日）重開郵政局，但位於疫情較嚴峻的黃大仙區郵政局將會暫停服務，包括彩虹邨郵政局、竹園郵政局、富山郵政局、樂富郵政局、牛池灣郵政局、慈雲山郵政局及黃大仙郵政局。其餘全線郵政局則會於星期一、三、五維持正常開門時間，但會提早於下午4時關閉；流動郵政局會暫停服務。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

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新冠肺炎｜醫管局指亞博方艙醫院最快一周預備好 無向內地尋支援

【10:30】醫管局行政總裁高拔陞指，正預備在亞洲博覽館建安老院舍臨時檢疫中心及社區治療設施，最快一周較明朗。有傳言指，本港會向內地尋求醫療協助。高拔陞回應稱，如需求突大增，「在內地購買（醫療物資）都唔出奇」；而公立醫院人手方面有數層準備，「好多時都調動得到」，方法是減少或調節服務。

新冠肺炎｜許樹昌：海員留樣本後可外出屬漏洞 倡暫停容許換班

【10:00】政府專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌認為，海員和機組人員抵港後留下樣本檢測，必須回到酒店等到有陰性結果才可自由活動。他又指，政府容許海員在本港換班是基於人道立場，惟低估對本港風險，直言「香港都立立亂」，建議先暫時服務三星期，其後才恢復。

張竹君（左）昨預告，半日已錄得日初步確診約百人。（資料圖片／黃舒慧攝）

昨日總覽：新冠肺炎・7.24｜增123宗確診再創新高 另加100宗初步確診

新冠肺炎｜增三酒家涉確診個案 張竹君：西環德記好似話有好多圍

新冠肺炎｜米芝蓮推介德記中招 職員嘆：過咗十幾日都要掉晒食物

新冠肺炎｜青衣南消防局2消防員初步確診 周二仍有當值

【03:55】衞生防護中心今日（25日）凌晨更新確診患者到訪過的地方，名單再新31間食肆，包括多間基層會光顧的連鎖店如大家樂、大快活和肯德基家鄉雞，而黃金海岸商場的麥當勞及太平洋咖啡都上榜。

一名居於耀安邨耀平樓的36歲女患者，清楚交代潛伏期內去過17個地點，足跡遍及港島新界似staycation，曾光顧多間「打卡」熱門餐廳，包括中環IFC Duck & Waffle、NOC coffee、西貢海景西餐廳等，亦曾到訪旺角帝京酒店及馬鞍山海澄軒海景酒店。

新冠肺炎｜增31食肆曾有患者光顧 女子曾到17地方似staycation

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編號#2099女患者潛伏期行蹤。 （衞生防護中心資料）

【02:28】周四（23日）截至午夜新增123宗確診個案，衛生防護中心周六凌晨更新確診者行蹤資料，多名患者分別居於富雅花園金楓閣、盈翠半島12座、土瓜灣港圖灣、深水埗喜漾2座；而早前有多名確診者居住的龍譽2B座，以及紅磡海逸豪園3期12A座亦出現確診個案。

旺角雅蘭中心稻香慶回歸群組，新增4名確診患者，四人分別居於油尖旺、黃大仙、九龍城及屯門；屯門富臨酒家群組再多2人確診，分別於不同日子於該處用膳，患者分別居於觀塘晨光大廈及屯門田景邨田樂樓。

新冠肺炎｜最新患者住所逐個查 土瓜灣港圖灣青衣盈翠半島上榜

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新冠肺炎｜有私家醫生稱樣本瓶沽清一周 六成病人取樽後「失蹤」

口罩肺炎｜有藥房指供應足 生意不升反跌 送消毒濕巾谷銷情

【01:28】深圳市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部公布，按省疫情防控工作統一部署，深圳市已暫停實施深港互認隔離醫學觀察政策，在香港完成強制檢疫14天隔離後，並在24小時內入境深圳人士，入境後再需接受14天隔離醫學觀察。

【00:25】衞生署衞生防護中心將擴大監測計劃，倘市民認為屬於較高感染風險，並出現輕微病徵，將可前往醫管局指定的22家普通門診診所獲取樣本瓶以作深喉唾液核酸測試，樣本將交予私營化驗所進行化驗，計劃會先試行4周其後再作檢討，預料每日可化驗2,400個樣本，即6.72萬個樣本檢測。樣本瓶只限星期一至五早上7時半至8時半派發，內部通告未有提及是否下周一（27日）開始。

新冠肺炎｜政府擴監測計劃 市民可到22間普通科門診自行取樽檢測 (附22家普通門診診所地址)

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▼口罩令擴至室內公眾地方、公共交通總站▼