新冠肺炎・最新｜張竹君預告今確診逾100宗　康文署：入沙灘違法

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，連續四日均錄得逾百宗確診個案，累計增至2,506宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨（25日）在記者會上表示，半日已新增逾100宗初步確診個案，是連續兩日出現同樣情況，即今日公布的確診數字，會再超過100宗，未知會否刷新昨日公布的133宗（24日確診數字 ）單日紀錄。 累計已有八間院舍有院友感染，最新為屯門新墟康和護老中心持續新增確診個案，衞生署昨晚撤離院友到兩個地方檢疫。旺角雅蘭中心稻香酒家慶回歸群組以及屯門富臨酒家生日宴群組，亦分別再增4宗確診個案。張竹君昨提及，不少確診個案均曾到過屯門富臨酒家，並去過其他聚會，呼籲市民未來1至2周盡量留在家中以減低感染風險。 今日是周日，料仍有市民外出。康文署已封鎖各個刊憲沙灘，避免人群聚集傳播病毒，署方昨三度出新聞稿，警告市民擅闖已封鎖沙灘屬違法行為，可被檢控。

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【04:00】新冠肺炎疫情爆發第三波，衞生署更新確診患者到訪過的地方，名單新增19間食肆。除了繼續有多區的大家樂及大快活上榜，油尖旺亦新增數間餐廳，如尖沙嘴中心Outback Steakhouse、旺角倫敦大酒樓。此外，居於藍田康柏苑龍柏閣 的第1781號患者、19歲青年，補充潛伏期的行蹤，主要在油塘至藍田之間活動，報稱曾往油塘大本營的Euro gogo及薩莉亞餐廳。

新冠肺炎｜增19間食肆曾有患者光顧 尖沙咀Outback富士山55上榜

【03:30】本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，衞生防護中心昨（25日）公布上周五（24日）全日新增133宗確診個案。衛生防護中心昨晚更新確診者住所及行蹤資料，有18名確診者均居於屯門，當人5人居於屯門友愛邨愛信樓、1宗居於同邨愛明樓；人分別居於兆康苑兆昌閣及兆基閣；其餘分佈在卓爾居3座、彩華花園D座、欣田邨悅田樓、恒福花園7座和富泰邨秀泰樓，以及院舍屯門康和護老中心（黃金分院）和屯門康恩園。

將軍澳同樣是「重災區」，新增7宗確診個案分佈於富寧花園6座、茵怡花園4座、翠林邨欣林樓、清水灣半島8座、廣明苑廣昌閣以及頌明苑賢明閣；當中富寧花園累計有五名患者居住。

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【01:26】《香港01》接獲消息，指一名機場行李大堂維修人員懷疑確診，且周六（25日）傍晚機場禁區位置有衞生署人員到場消毒。機管局回覆查詢時承認事件，稱收到承辦商西門子怡和機器聯營公司通知，該公司承建的機場禁區自動抵港行李運送系統工程地盤，一名員工初步確診，他最後上班日期為7月18日，現時工程將暫停至7月28日。機管局續指，涉事有約10多名機管局職員須接受檢測。

新冠肺炎｜機場禁區承辦商員工初步確診 逾10名機管局職員須檢測

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