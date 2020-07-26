新冠肺炎．最新｜新增128宗確診　逾百患者未送院醫管局認不理想

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，連續5日均錄得逾百宗確診個案，累計增至2,634宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至今日凌晨零時，過去24小時新增128宗確診個案，當中25宗屬外地輸入個案。本地感染個案為103宗，其中68宗與其他確診個案有關連，餘下35宗感染源頭未明，仍在調查中。另有約100宗初步確診個案。 多間安老院出現爆發，其中屯門新墟康和護老中心再多1人工作人員及7名院友確診，同時多達13名院友初步確診，累計有23人中招。 至於元州街敬福安老院亦有1人確診，患者居於安老院2樓，同層有25名同住人士需要檢疫，工作人員亦需到檢疫中心。另外，耀能協會華心護康中心一名照顧員亦告確診，中心有50人居住，當局會盡快派樽檢測，了解中心內有否出現爆發。

【18:32】消息指，一名於北角站工作的兼職車站助理，家人確診感染新冠肺炎。據了解，涉事車站助理由7月24日起，已沒有上班，正等待衞生署指示及安排。港鐵方面，已安排清潔和消毒，並追蹤可能被界定為密切接觸者。

【18:20】社會福利署今日（26日）表示，一名在九龍灣宏天廣場辦事處上班，任職資訊系統及科技科工作的助理社會工作主任昨日（25日）確診。該名職員最近一次上班日期為本月17日，其工作的辦事處並不對外開放。

【18:15】消防處表示，現時青衣南消防局有1名消防人員確診，及3名消防人員初步確診。最新個案涉及1名消防隊長，他進行了深喉唾液測試後，於7月25日晚獲通知初步確診。涉事消防隊長最後於7月24日在青衣南消防局當值，並曾於7月20日進行協助政府，巡查被強制檢疫人士的工作，他近期沒有在任何檢疫中心駐守。

消防處有為協助政府巡查被強制檢疫人士工作的人員，提供個人防護裝備，而所有人員與檢疫人士接觸時，亦會做足防護措施，包括佩戴口罩。

徐德義稱，香港不少物資需從外地入口，為維持必須供應民生物資，需要考慮豁免，不同政策局均是從民生角度考慮安排。（張浩維攝）

【17:20】徐德義多次被問到，當局早前稱豁免強制檢疫是新一波疫情源頭屬於誤解，新一波爆發是否當局未尊重專家意見的「惡果」，需否向相關專家道歉。徐德義稱，香港不少物資需從外地入口，為維持必須供應民生物資，需要考慮豁免，不同政策局均是從民生角度考慮安排。他又稱，5、6月疫情較紓緩，政府採取的措施要平衡，故引入不同豁免安排。徐強調，當局一直尊重及聆聽專家意見，政府內部一直有檢討，為減少輸入個案並降低風險，今日已推出針對海員換班的新規定。

新冠肺炎｜收緊海員免檢疫 徐德義避答是否向專家道歉：一直尊重

【17:15】食物及衞生局副局長徐德義表示，上水屠房有3人初步確診，初步資料顯示，其中2患者負責從豬欄將豬隻送到屠宰線，不會接觸肉類；另外1人是鮮豬買手，工作範圍內沒有接觸。他強調，屠房一直有日日清安排，雖然可能會共用設施，當局已安排消毒。如衞生署衞生防護中心有防疫及消毒方面意見，相信上水屠房方面會遵守。

他又強調，3人工作環境與屠宰無關，暫時亦未有科學實證，能證明透過進食食物而染疫，食安中心一直有提醒公眾，肉類一定要煮熟才可進食。

新冠肺炎｜上水屠房三人中招 惹食豬肉感染憂慮 徐德義：没實證

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【17:07】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，明白接獲衞生署衞生防護中心通知後，要一段時間才能安排確診者入院「好唔理想」，但現時每日都有100多宗個案，另有100至200宗懷疑個案，醫護壓力大，「同事已好努力做協調」。她稱，明白病人心急，呼籲患者耐心在家或檢疫地點等候入院。

庾慧玲續指，目前有約200名病人轉到二線隔離病房，72名病人已轉往鯉魚門社區隔離設施，希望公眾諒解，部分醫院床位緊張，所以要安排跨區入院。

新冠肺炎｜逾百確診患者仍未送院 醫管局：不理想 籲勿衝急症

【17:00】多間安老院出現爆發，其中屯門新墟康和護老中心再多1人工作人員及7名院友確診，同時多達13名院友初步確診。至於元州街敬福安老院亦有1人確診，患者居於安老院2樓，同層有25名同住人士需要檢疫，工作人員亦需到檢疫中心。另外，耀能協會華心護康中心一名照顧員亦告確診，中心有50人居住，當局會盡快派樽檢測，了解中心內有否出現爆發。

香港再新增128宗個案，另有約100宗初步確診個案。（張浩維攝）

【16:50】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，截至今日凌晨零時，過去24小時新增128宗確診個案，當中25宗屬外地輸入個案。本地感染個案為103宗，其中68宗與其他確診個案有關連，餘下35宗感染源頭未明，仍在調查中。

新冠肺炎｜增128宗個案 連續5日破百 屯門康和護老院共23人中招

【16:10】聖德肋撒醫院新增一名員工確診新型肺炎。院方透露，涉事女患者為行政部的後勤文職人員，沒有與病人接觸。患者報稱兩星期前上班期間到過醫院餐廳用餐，患者7月24日起不適後沒有上班，至7月25日於廣華醫院檢測後確診。患者所屬部門員工接受病毒測試後呈陰性，相信屬院外感染個案。

同院早前有兩名內視鏡中心人員確診，院方稱，新確診員工與相關內視鏡中心人員，並沒有任何接觸，故認為新個案純屬院外感染。

【13:33】據了解，上水屠房再多3人初步確診新型肺炎，其中兩人為廣南行職員，另一人為豬肉買手。

【13:24】據了解，青衣南消防局再多一名消防員初步確診，消息指，該名消防隊長昨晚（25日）進行深喉唾液測試後，獲通知初步確診。青衣南消防局累計4名消防員染疫。

【13:04】運輸署宣布，病毒檢測服務明日起涵蓋至公共小巴司機，司機自明日早上11時起可透過電話熱線1836 168登記。另外，當局會於本周三及周四，於港珠澳大橋香港口岸增設臨時樣本採集中心，方便在大嶼山工作的司機。

新冠肺炎｜免費病毒檢測周一起擴至小巴司機 紅巴及綠巴均受惠

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【12:35】消息指，本港今日超過100宗確診個案

【12:12】政府宣布針對客船及貨船船員，7月29日(星期三)起，暫停所有客船及沒有在港處理貨物裝卸的貨船的船員換班安排，直至本地疫情受控為止。至於來港進行貨物裝卸的貨船，政府將增設新豁免條件及收緊現有要求，包括：貨船在本港水域停留期間，所有船員必須留在船上，不得登岸； 須進行換班的離船船員，在船隻停留在香港期間須一直留在船上，直至獲安排交通工具直接前往機場登機返回其目的地國家。

至於須往返本港與內地、澳門、台灣或外國地區履行其職責的機組人員，到港機組人員必須於出發前48小時內，在擁有ISO15189認證或獲當地政府認可的檢測機構接受2019冠狀病毒病核酸檢測並取得陰性結果，否則來港後必須到衞生署的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本進行2019冠狀病毒病檢測，並在採集中心或指定地點等候檢測結果。航空公司亦必須為其機組人員提供點對點的交通安排，禁止機組人員使用同時會服務公眾的交通工具來往機場和其下榻的地方。

周三起所有到港機組人員需交陰性結果 仍豁免裝卸貨船員強制檢疫

【08:30】康文署宣布，因應2019冠狀病毒病的最新情況，康文署轄下所有刊憲泳灘已經關閉。泳灘的沖身設施、更衣室及洗手間亦已暫停開放。進入已封閉的沙灘是違法行為，呼籲市民在抗疫期間盡量留在家中，不要前往沙灘游泳或日光浴，以減少人流聚集，減低病毒在社區傳播的風險。

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【04:00】新冠肺炎疫情爆發第三波，衞生署更新確診患者到訪過的地方，名單新增19間食肆。除了繼續有多區的大家樂及大快活上榜，油尖旺亦新增數間餐廳，如尖沙嘴中心Outback Steakhouse、旺角倫敦大酒樓。此外，居於藍田康柏苑龍柏閣 的第1781號患者、19歲青年，補充潛伏期的行蹤，主要在油塘至藍田之間活動，報稱曾往油塘大本營的Euro gogo及薩莉亞餐廳。

新冠肺炎｜增19間食肆曾有患者光顧 尖沙咀Outback富士山55上榜

【03:30】本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，衞生防護中心昨（25日）公布上周五（24日）全日新增133宗確診個案。衛生防護中心昨晚更新確診者住所及行蹤資料，有18名確診者均居於屯門，當人5人居於屯門友愛邨愛信樓、1宗居於同邨愛明樓；人分別居於兆康苑兆昌閣及兆基閣；其餘分佈在卓爾居3座、彩華花園D座、欣田邨悅田樓、恒福花園7座和富泰邨秀泰樓，以及院舍屯門康和護老中心（黃金分院）和屯門康恩園。

將軍澳同樣是「重災區」，新增7宗確診個案分佈於富寧花園6座、茵怡花園4座、翠林邨欣林樓、清水灣半島8座、廣明苑廣昌閣以及頌明苑賢明閣；當中富寧花園累計有五名患者居住。

新冠肺炎｜4圖全覽新患者住所 屯門將軍澳重災 跑馬地公僕中招

【01:26】《香港01》接獲消息，指一名機場行李大堂維修人員懷疑確診，且周六（25日）傍晚機場禁區位置有衞生署人員到場消毒。機管局回覆查詢時承認事件，稱收到承辦商西門子怡和機器聯營公司通知，該公司承建的機場禁區自動抵港行李運送系統工程地盤，一名員工初步確診，他最後上班日期為7月18日，現時工程將暫停至7月28日。機管局續指，涉事有約10多名機管局職員須接受檢測。

新冠肺炎｜機場禁區承辦商員工初步確診 逾10名機管局職員須檢測

▼口罩令擴至室內公眾地方、公共交通總站▼