新冠肺炎．最新｜消息：上水屠房及青衣南消防局共增4人初確診

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，連續四日均錄得逾百宗確診個案，累計增至2,506宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨（25日）在記者會上表示，半日已新增逾100宗初步確診個案，是連續兩日出現同樣情況，即今日公布的確診數字，會再超過100宗，未知會否刷新昨日公布的133宗（24日確診數字 ）單日紀錄。 累計已有八間院舍有院友感染，最新為屯門新墟康和護老中心持續新增確診個案，衞生署昨晚撤離院友到兩個地方檢疫。旺角雅蘭中心稻香酒家慶回歸群組以及屯門富臨酒家生日宴群組，亦分別再增4宗確診個案。張竹君昨提及，不少確診個案均曾到過屯門富臨酒家，並去過其他聚會，呼籲市民未來1至2周盡量留在家中以減低感染風險。 今日是周日，料仍有市民外出。康文署已封鎖各個刊憲沙灘，避免人群聚集傳播病毒，署方昨三度出新聞稿，警告市民擅闖已封鎖沙灘屬違法行為，可被檢控。

【13:33】據了解，上水屠房再多3人初步確診新型肺炎，其中兩人為廣南行職員，另一人為豬肉買手。

【13:24】據了解，青衣南消防局再多一名消防員初步確診，消息指，該名消防隊長昨晚（25日）進行深喉唾液測試後，獲通知初步確診。青衣南消防局累計4名消防員染疫。

【13:04】運輸署宣布，病毒檢測服務明日起涵蓋至公共小巴司機，司機自明日早上11時起可透過電話熱線1836 168登記。另外，當局會於本周三及周四，於港珠澳大橋香港口岸增設臨時樣本採集中心，方便在大嶼山工作的司機。

【12:35】消息指，本港今日超過100宗確診個案

【12:12】政府宣布針對客船及貨船船員，7月29日(星期三)起，暫停所有客船及沒有在港處理貨物裝卸的貨船的船員換班安排，直至本地疫情受控為止。至於來港進行貨物裝卸的貨船，政府將增設新豁免條件及收緊現有要求，包括：貨船在本港水域停留期間，所有船員必須留在船上，不得登岸； 須進行換班的離船船員，在船隻停留在香港期間須一直留在船上，直至獲安排交通工具直接前往機場登機返回其目的地國家。

至於須往返本港與內地、澳門、台灣或外國地區履行其職責的機組人員，到港機組人員必須於出發前48小時內，在擁有ISO15189認證或獲當地政府認可的檢測機構接受2019冠狀病毒病核酸檢測並取得陰性結果，否則來港後必須到衞生署的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本進行2019冠狀病毒病檢測，並在採集中心或指定地點等候檢測結果。航空公司亦必須為其機組人員提供點對點的交通安排，禁止機組人員使用同時會服務公眾的交通工具來往機場和其下榻的地方。

【08:30】康文署宣布，因應2019冠狀病毒病的最新情況，康文署轄下所有刊憲泳灘已經關閉。泳灘的沖身設施、更衣室及洗手間亦已暫停開放。進入已封閉的沙灘是違法行為，呼籲市民在抗疫期間盡量留在家中，不要前往沙灘游泳或日光浴，以減少人流聚集，減低病毒在社區傳播的風險。

+ 7 + 6 + 5

昨日總覽：新冠肺炎・7.26｜醫院隔離病床緊張 或約280患者及初確診待入院

新冠肺炎｜增133宗確診再創單日新高 一患者潛伏期參加40人船P

新冠肺炎｜22間普通科門診下周一起免費派檢測樽 7時半起派發

新冠肺炎｜港大染疫宿生室友初步確診 同層宿生或需隔離檢疫

新冠肺炎｜36歲女患者潛伏期遊17處 張竹君承認逾3日才通知確診

+ 4 + 3 + 2

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

+ 21 + 20 + 19

新冠肺炎｜一文看清8間院舍有院友職員染疫 累計68人確診

新冠肺炎｜上水屠房職員初步確診 負責欄區牲口雜項 周四曾上班

新冠肺炎｜海關增一關員初確診 駐守昂船洲船隊基地 累計三染疫

新冠肺炎｜兩名確診消防員曾當值八鄉少訊檢疫中心 屬快速應變隊

【04:00】新冠肺炎疫情爆發第三波，衞生署更新確診患者到訪過的地方，名單新增19間食肆。除了繼續有多區的大家樂及大快活上榜，油尖旺亦新增數間餐廳，如尖沙嘴中心Outback Steakhouse、旺角倫敦大酒樓。此外，居於藍田康柏苑龍柏閣 的第1781號患者、19歲青年，補充潛伏期的行蹤，主要在油塘至藍田之間活動，報稱曾往油塘大本營的Euro gogo及薩莉亞餐廳。

新冠肺炎｜增19間食肆曾有患者光顧 尖沙咀Outback富士山55上榜

【03:30】本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，衞生防護中心昨（25日）公布上周五（24日）全日新增133宗確診個案。衛生防護中心昨晚更新確診者住所及行蹤資料，有18名確診者均居於屯門，當人5人居於屯門友愛邨愛信樓、1宗居於同邨愛明樓；人分別居於兆康苑兆昌閣及兆基閣；其餘分佈在卓爾居3座、彩華花園D座、欣田邨悅田樓、恒福花園7座和富泰邨秀泰樓，以及院舍屯門康和護老中心（黃金分院）和屯門康恩園。

將軍澳同樣是「重災區」，新增7宗確診個案分佈於富寧花園6座、茵怡花園4座、翠林邨欣林樓、清水灣半島8座、廣明苑廣昌閣以及頌明苑賢明閣；當中富寧花園累計有五名患者居住。

新冠肺炎｜4圖全覽新患者住所 屯門將軍澳重災 跑馬地公僕中招

【01:26】《香港01》接獲消息，指一名機場行李大堂維修人員懷疑確診，且周六（25日）傍晚機場禁區位置有衞生署人員到場消毒。機管局回覆查詢時承認事件，稱收到承辦商西門子怡和機器聯營公司通知，該公司承建的機場禁區自動抵港行李運送系統工程地盤，一名員工初步確診，他最後上班日期為7月18日，現時工程將暫停至7月28日。機管局續指，涉事有約10多名機管局職員須接受檢測。

新冠肺炎｜機場禁區承辦商員工初步確診 逾10名機管局職員須檢測

▼口罩令擴至室內公眾地方、公共交通總站▼