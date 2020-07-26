新冠肺炎｜增128宗個案　連續5日破百　屯門康和護老院逾20人中招

本港新型冠狀肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（26日）增128宗確診個案，累計錄得2,634宗個案（包括一宗疑似個案），是連續第五日錄得過百宗確診個案，另有約100宗初步確診個案待公布。 新增的個案當中，有103宗屬本地個案，當中35宗感染源頭未明，連日來不同院舍錄得爆發個案，其中昨日（26日）分別有院友及工作人員確診的屯門康和護老中心，今日再增1名工作人員及7名院友確診，同院舍另有13人初步確診，累計已有19個院友及3工作人員同染疫。 當局亦公布，再增兩間院舍錄得確診個案，包括深水埗元洲街的敬福安老院，以及粉嶺華心邨的香港耀能協會賽馬會白普理華心護康中心，兩院舍人士需分別接受檢疫及檢測。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港截至7月26日凌晨，過去24小時內新增128宗新型肺炎確診個案，當中103宗個案屬本地個案，有35宗未有源頭。而餘下25宗屬輸入個案，有8人是來自各地的海員，另9人是菲律賓來港的外傭。

院舍個案方面，屯門康和護老中心多一位工作人員及7個院友確診，另有13人初步確診，合共已有19名院友及3名工作人員確診。張竹君稱，昨日已撤離院內指定區域的人士往檢疫中心，惟由於該院的護理員會於不同區域走動，當局認為需將整間院舍的人士搬離該處。

深水埗敬福安老院有院友確診

另外，再增兩間院舍錄得確診個案，其中深水埗元洲街的敬福安老院有一名院友確診，患者住在2樓，同住的25名院友需接受檢疫。而粉嶺華心邨的香港耀能協會賽馬會白普理華心護康中心，有照顧者確診，該院舍有50人居住，衞生署將為該院舍人士派發樣本瓶接受病毒檢測。

其他群組方面，有47宗屬親友群組，曾一起聚餐；11宗屬工作地點有接觸，另外於下葵涌普通科門診有中醫師確診，另外再增兩名的士司機確診，其中一人因身體不適自行到私家診所做檢測，另一人經運輸署為的士司機所做的免費檢測而發現。而早前爆疫的旺角稻香慶回歸群組，再多一人確診。

上水屠房增3人初步確診 當局強調與屠宰線無關

食物及衞生局副局長徐德義透露，上水屠房有3人初步確診，初步資料顯示，2人負責在豬欄將豬隻趕到屠宰線，不會接觸肉類，另外1人則是鮮豬買手。徐強調政府關注事件，上周五（24日）已加強清洗及消毒屠場。

另外，醫院管理局公布，律敦治醫院一名外判保安員確診，他主要負責指揮交通，毋須接觸病人，最後上班日為7月24日。

輸入個案增25宗 包括8海員、9菲傭

輸入個案則錄得25宗，其中8人是海員，分別從多哈、英國、瑞士、菲律賓及印度抵港，另有9名外傭從菲律賓抵港，其中一人與兩名僱主一同返港。餘下4名確診者分別從印度及澳洲來港。