新冠肺炎．最新｜居慈樂邨76歲女病人昨晚伊院離世　累計19死

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，連續5日均錄得逾百宗確診個案，累計增至2,634宗。換言之，由7月初爆發第三波疫情以來，不足一個月內已新增逾1300宗個案，超越過去半年的總和。截至昨日（26日）凌晨零時，過去24小時新增128宗確診個案，當中25宗屬外地輸入個案，本地感染個案為103宗，其中68宗與其他確診個案有關連，餘下35宗感染源頭未明，另有約100宗初步確診個案。

昨日總覽：

周三起所有到港機組人員需交陰性結果 仍豁免裝卸貨船員強制檢疫

新冠肺炎｜政府：豁免檢疫確保必需品輸港 全面停止不符公眾利益

新冠肺炎｜免費病毒檢測周一起擴至小巴司機 紅巴及綠巴均受惠

新冠肺炎｜增128宗個案 連續5日破百 屯門康和護老院共23人中招

新冠肺炎｜逾百確診患者仍未送院 醫管局：不理想 籲勿衝急症

新冠肺炎｜上水屠房三人中招 惹食豬肉感染憂慮 徐德義：没實證

【09:40】伊利沙伯醫院發言人公布，一名76歲女病人（個案編號：2107）於昨晚（7月26日）離世；病人有長期病患，她於七月二十一日因咳嗽、腹痛入住伊利沙伯醫院接受治療，病人情況持續惡化，醫院就病人的病情與家屬溝通，家屬同意若病人情況再轉差時，不為病人施行心肺復甦術，病人延至昨日晚上11時23分離世。女患者住黃大仙區慈樂邨樂旺樓，醫管局於昨日（26日）公布，病人情況轉為危殆。

↓↓周日市民湧橋咀島小沙灘及石灘玩樂↓↓

+ 15 + 14 + 13

【08:00】截至周一（27日）上午8時，全國確診病例86,971宗，累計死亡人數4,659人，疑似病例3宗，治癒病例80,890宗，累計境外輸入2,045宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

【03:30】羅湖區新冠肺炎疫情防控指揮部表示，接獲本港衞生防護中心通報，一名香港貨車司機周日（26日）確診，他曾在羅湖區蓮塘街道畔山花園社區的物業內逗留。

【新冠肺炎】本港確診貨車司機曾逗留深圳小區 居民獲安排檢測

【01:28】第三波疫情持續爆發。衞生防護中心周日（26日）公布新增128宗確診個案，根據中心更新的確診者住所資料，新增個案涉及的住宅大廈遍布全港17區，僅餘離島區未有新增個案。其中，至少14名新增確診者居於屯門區，另有至少13人的住所位於觀塘區，其中一名居於牛頭角安泰大樓的66歲女病人、啟業邨啟盛樓23歲男病人及樂華南邨安華樓71歲女病人等個案，感染源頭未明。

部分著名樓盤亦出現確診個案，包括居於大圍名城名城3期3座的55歲男病人、世界花園龍柏閣的67歲女病人，感染源頭未明；元朗峻巒（Park Yoho）1B期7B座一名39歲男病人，則與早前確診個案有關聯。

新冠肺炎｜僅離島區無新增患者 屯門、觀塘重災 名城、峻巒上榜

有患者曾到訪V City「羅麥記」。（網上圖片）

【01:09】本地爆發第三波疫情，連續5日均錄得逾百宗確診個案，累計增至2,634宗。衞生防護中心昨日（26日）晚上更新確診患者到訪過的地方，較前一日新增12間食肆，當中屯門區有3間餐廳上榜，包括卓爾廣場「大快活」、V City「羅麥記」及 V City「謝謝儂」，由本地手工啤酒開辦的店舖「門角」亦有患者報稱曾到訪，亦有患者報稱到過現已暫時關閉的元朗偉記燒烤樂園。

新冠肺炎｜患者行蹤更新12家食肆上榜 包括偉記燒烤樂園、羅麥記

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

+ 22 + 21 + 20

【00:25】確診患者未入院情況惡化，衞生署周日近午夜更新的資料顯示，上周六（25日）及之前報告已確診（即24日及之前）的患者中，仍有80人待入院，當中於22日報告的第2065號患者、居於厚德邨德志樓26歲男子，資料顯示仍然待入院。

連同周日報告的128名（25日確診）患者及周日新增初步確診的約100患者，即合共或多達300人待入院。

新冠肺炎｜收緊海員免檢疫 徐德義避答是否向專家道歉：一直尊重

新冠肺炎｜青衣南消防局累計4人中招 消防隊長曾巡查強制檢疫者

新冠肺炎｜機電署總部外判清潔工確診 周二仍在上班

新冠肺炎｜7月初至今至少40名政府職員、外判工確診 涉16個部門

新冠肺炎｜港大微生物專家分析 爆疫或與假期多人室內聚集有關