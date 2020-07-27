新冠肺炎．最新｜ 確診數字再破頂新增145宗　逾百確診者尚未送院

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至今日凌晨零時，過去24小時新增145宗確診個案，83宗是同其他個案有關，3輸入個案，59宗暫時未有關聯，現仍調查中。今日亦有60多宗初步確診個案。 多間院舍出現確診個案，其中屯門康和護老中心黃金分院再多13人確診，累計24人染疫。大埔康和護老中心亦有一人確診。屯門扶康會潔康之家一名嚴重殘疾人士護理員，以及東華三院寶鍾全英安老院一名護士亦中招。 另外，政務司司長張建宗表示，目前社區大規模爆發風險非常高，宣布4項收緊防疫措施「辣招」，包括禁止食肆堂食；限聚令由目前4人收緊至2人；至於口罩令亦會擴至指明的所有公眾地方，無論室內外都強制要求戴口罩；而體育館、泳池及遊戲機中心都要關閉。4項措施全部由周三(29日)凌晨零時起生效，至8月4日為止。

【18:02】教育局宣布，所有學校由7月29日（星期三）起，繼續暫停所有校內活動，直至8月16日（星期日）為止，學校可考慮改以網上形式進行補課，或其他學習活動。



教育局發言人說，鑑於疫情仍然嚴峻，確診數字持續高企，政府已宣布一系列加強衞生防護措施。在學校方面，為保障學生、教職員以及公眾的健康及安全，本局經通盤考慮及諮詢專家意見後，決定延長上述措施直至8月16日。發言人續說，有關安排亦適用於提供非正規課程學校，包括補習學校的面授課程，和其他校內學生活動。



至於新學年開課安排及可否採用面授方式教學，教育局會繼續密切留意疫情的發展，並聽取衞生專家的意見，以及與學界商議新學年開學的各項安排。教育局會在敲定開學安排後盡早公布有關詳情。

【17:53】運輸署表示，因應疫情，現時廣東省對進粵的香港跨境貨車司機，已加強入境管理措施，若跨境貨車司機在港居住的樓宇，過往14天內曾有確診個案，其豁免入境隔離的資格會被暫時取消，直至該樓宇的最後一個確診個案公布後14天為止。

在司機豁免入境隔離的資格暫停期間，內地口岸單位不會為司機進行核酸檢測採樣。涉事司機須待其豁免資格恢復後，才可到口岸接受核酸檢測採樣，並在核酸檢測陰性結果，上傳到相關防疫健康信息碼程式，及完成其他檢疫程序後，才可入境。



運輸署又指，如跨境貨車公司有司機確診，按內地要求，該公司的其他跨境貨車司機，由確診司機確診日起計，14天內不應駕駛跨境貨車進入內地。在確診司機取樣檢測日起，至確診日期間，所有曾與確診司機接觸的其他司機，14天內亦不得駕駛跨境貨車進入廣東省。運輸署呼籲跨境貨車業界，留意兩地政府發放的最新公布，並遵守相關規定。

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【17:05】醫院管理局總行政經理何婉霞醫生表示，截至中午12時，仍有100多名病人尚未送院，約200人獲安排轉送2線隔離病房，101人獲安排入住鯉魚門公園度假村的隔離中心。何表示，希望公眾體諒，病房調動未能即時追上。當局亦一直研究增加社區隔離設施，惟有些地方本身設計不是醫療用途，需要研究改裝，如有決定會通知公眾。

何又重申，要確診者等入院情況「真係唔理想」，醫管局會盡量調動病床，接收病人。她建議等候入院的確診者，在家時保持戴口罩及常洗手，盡量與家人使用不同，洗手間，食飯要與家人分開。

【16:58】醫院管理局總行政經理何婉霞表示，紅十字會再接一名確診病人通知，事主曾於7月22日到西九龍捐血中心捐血，當時同事已有保護裝備。而患者捐出的血液分了2包，其中一包血小板已輸血予聯合醫院一名病人，而該病人已接受病毒檢測結果為陰性。至於另一包未用的血液會回收，她強調，根據外國經驗，經輸血感染的機會仍低。

同時屯門醫院一名抽血員，7月24為確診者抽血時，右手拇指一度被針拮傷，病毒檢測結果為陰性。院方與衞生防護中心商量後，認為該名抽血員需檢疫。

另外，多間醫院有醫護或病人染疫。沙田威爾斯親王醫院一名內科病房護士初步確診，患者於7月19日最後上班，而患者亦有家人確診，相信不屬院內感染。而沙田醫院一名精神科社康護士亦初步確診，最後於7月24日上班，該護士有家人確診，工作期間未有接觸過家居隔離人士。而聖母醫院一名物理治療門診病人昨日確診，該病人7月21日到醫院接受1小時物理治療，期間有戴口罩。今日下午物理治療部已暫停服務清潔，有40病人受影響，複診要改期。

張竹君指，本港新增145宗確診，多達142宗為本地感染個案。（李澤彤攝）

【16:50】張竹君表示，多間院舍出現確診個案，其中屯門康和護老中心黃金分院再多13人確診，累計24人染疫。大埔康和護老中心亦有一人確診。屯門扶康會潔康之家一名嚴重殘疾人士護理員，以及東華三院寶鍾全英安老院一名護士亦中招。

【16:35】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至今日凌晨零時，過去24小時新增145宗確診個案，83宗是同其他個案有關，3宗為輸入個案，59宗暫時未有關聯，現仍調查中。

張竹君指，目前確診個案不斷上升，涉及各行各業、不同工作地點、亦有食肆工作人員爆發。當局未必可以第一時間知道個案，希望僱主如有員工不適，可以第一時間切斷傳播鏈，當僱主知道員工初步確診後，第一時間清洗涉事員工有機會接觸的地方，並於可行情況下停服務，安排其他員工居家工作。至於其他員工會否列為密切接觸者，需視乎實際情況，如曾與確診者近距離工作、長期一起在近距離工作，或一同用膳等，就屬密切接觸者。她又促僱主幫忙提供僱員名單、電話及地址資料，方便更快派送檢疫或派樣本樽。

【16:00】張建宗被問到限聚令再收緊，為何不直接推出禁足令。張表示，禁足令或居家令形同宵禁，香港必須小心處理，特別是不少港人平日不會煮飯，「不能貿然講，落實難度亦高」。

張續說，行政長官早前已交代，中央高度關心香港，如有需要中央會全友支援，港府已請求內地加強病毒檢測量，中央亦會協助於亞博館改建方艙醫院，相關專家會負責硬件工作，不涉醫療人員，料提供2000個床位。張形容「香港有咩要求，國家一定會盡力協助香港」。

【15:48】政府針對部分人士豁免檢疫安排，被質疑為今波疫情主因。張建宗被問到會否向死者及專家致歉，張表示，豁免檢疫安排並新事物，本港食物等物資靠外地進口，所以要讓有需要活動繼續進行，以免影響食物供應。他強調，港府尊重專家意見，但有海員「半年都埋唔到岸」，有船東向港府求助，基於人道理由，加上香港是航運中心，所以有相關措施。

張建宗續指，疫情會逆轉，港府措施不會一成不變，現時已有新措施。惟張未有回應會否道歉。運輸及房屋局局長陳帆補充，希望公眾理解豁免海員檢疫安排，因全球貨運供應緊張，香港超過9成貨物經水路運送，如洗手液、紙巾及糧油等，為確保市民健康不受影響，並在公共衛生是前題下，水路運輪需要確保正常運作

張建宗表示，社區大規模爆發風險非常高，需收緊防疫措施。（李澤彤攝）

【15:30】食物及衞生局常任秘書長陳松青表示，新措施已將指明公眾地方納入口罩令範圍，條例只會向未滿2歲人士，或有合理辯解情況提供豁免，如飲食、服藥，身體精神殘疾，或為避免身體受到傷害等。

被問到會否向做運動或吸煙人士提供豁免，陳松青強調，戴口罩是保護他人及個人的措施，除飲食或服藥等原因，一律不獲轄免。他表明，吸煙不會獲得豁免，建議吸煙者考慮戒煙。他又指，口罩令罰則會維持，違者可被定額罰款2000元，或最高罰款5000元。

【15:18】食物及衞生局局長陳肇始表示，短時期出現多宗源頭不明個案，已動用防疫打疫基金對特定群組做大規模檢測，有不斷擴大檢測範圍。今次將第三次針對社區，加強對高風險社區推免費檢測，未來一星期擴展至1.4萬名小巴司機、約300間街市的街市租戶、特殊學校宿舍部人員等。而民政處會同東華三院合作，為慈雲山居民做檢測。她強調，如疫情嚴峻，不排除向私營檢測中心買私營服務。

【15:05】政務司司長張建宗率領多名官員，召開抗疫記者會。張建宗表示，過去一周，確診個案急升，已連續5日確診個案破百，不少源頭不明個案及在各行出現，由於確診者會僭伏期傳播，難以短期消隱性傳播，社區大規模爆發風險非常高。

張建宗宣布4項收緊防疫措施「辣招」，包括禁止食肆堂食；限聚令由目前4人收緊至2人；至於口罩令亦會擴至指明的所有公眾地方，無論室內外都強制要求戴口罩；而體育館、泳池及遊戲機中心都要關閉。4項措施全部由周三(29日)凌晨零時起生效，至8月4日為止。

【14:23】據了解，沙田醫院一名精神科外展男護士初步確診，其任職安老院的妻子早前已確診。

【12:55】消息指，今日新增超過100宗確診個案。

【12:54】醫管局公布，再增一名92歲新型肺炎確診男患者離世，累計20死，男病人是第1306宗個案，住在慈正邨正遠樓。

新冠肺炎｜慈樂邨慈正邨兩患者離世 累計20死 慈雲山共10人病歿

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【12:45】消息指，行會特別會議決定周三起食肆全日禁止堂食，以及規定室外戴口罩

【09:40】伊利沙伯醫院發言人公布，一名76歲女病人（個案編號：2107）於昨晚（7月26日）離世；病人有長期病患，她於七月二十一日因咳嗽、腹痛入住伊利沙伯醫院接受治療，病人情況持續惡化，醫院就病人的病情與家屬溝通，家屬同意若病人情況再轉差時，不為病人施行心肺復甦術，病人延至昨日晚上11時23分離世。女患者住黃大仙區慈樂邨樂旺樓，醫管局於昨日（26日）公布，病人情況轉為危殆。

↓↓周日市民湧橋咀島小沙灘及石灘玩樂↓↓

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【08:00】截至周一（27日）上午8時，全國確診病例86,971宗，累計死亡人數4,659人，疑似病例3宗，治癒病例80,890宗，累計境外輸入2,045宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

【03:30】羅湖區新冠肺炎疫情防控指揮部表示，接獲本港衞生防護中心通報，一名香港貨車司機周日（26日）確診，他曾在羅湖區蓮塘街道畔山花園社區的物業內逗留。

【新冠肺炎】本港確診貨車司機曾逗留深圳小區 居民獲安排檢測

【01:28】第三波疫情持續爆發。衞生防護中心周日（26日）公布新增128宗確診個案，根據中心更新的確診者住所資料，新增個案涉及的住宅大廈遍布全港17區，僅餘離島區未有新增個案。其中，至少14名新增確診者居於屯門區，另有至少13人的住所位於觀塘區，其中一名居於牛頭角安泰大樓的66歲女病人、啟業邨啟盛樓23歲男病人及樂華南邨安華樓71歲女病人等個案，感染源頭未明。

部分著名樓盤亦出現確診個案，包括居於大圍名城名城3期3座的55歲男病人、世界花園龍柏閣的67歲女病人，感染源頭未明；元朗峻巒（Park Yoho）1B期7B座一名39歲男病人，則與早前確診個案有關聯。

新冠肺炎｜僅離島區無新增患者 屯門、觀塘重災 名城、峻巒上榜

有患者曾到訪V City「羅麥記」。（網上圖片）

【01:09】本地爆發第三波疫情，連續5日均錄得逾百宗確診個案，累計增至2,634宗。衞生防護中心昨日（26日）晚上更新確診患者到訪過的地方，較前一日新增12間食肆，當中屯門區有3間餐廳上榜，包括卓爾廣場「大快活」、V City「羅麥記」及 V City「謝謝儂」，由本地手工啤酒開辦的店舖「門角」亦有患者報稱曾到訪，亦有患者報稱到過現已暫時關閉的元朗偉記燒烤樂園。

新冠肺炎｜患者行蹤更新12家食肆上榜 包括偉記燒烤樂園、羅麥記

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

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【00:25】確診患者未入院情況惡化，衞生署周日近午夜更新的資料顯示，上周六（25日）及之前報告已確診（即24日及之前）的患者中，仍有80人待入院，當中於22日報告的第2065號患者、居於厚德邨德志樓26歲男子，資料顯示仍然待入院。

連同周日報告的128名（25日確診）患者及周日新增初步確診的約100患者，即合共或多達300人待入院。

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