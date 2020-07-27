新冠肺炎｜政府為慈雲山全民檢測　首批先驗疫廈1.3萬戶居民

第三波疫情大爆發，食物及衞生局局長陳肇始今（27日）表示，情況近日急劇變化，會將高危群組免費檢測計劃，未來一星期進一步擴展至小巴司機、街市租戶及特殊學校宿舍員工。民政事務處亦將與東華三院合作，安排為慈雲山確診個案較多的屋邨居民進行免費檢測。 陳又提到，由於檢測規模大，會先以安老院、殘疾院舍、護養院員工或的士司機優先，如疫情嚴峻，不排除向私營檢測中心購買私營服務。 民政事務局局長徐英偉則指，首批會為慈正邨及毗鄰大廈等22幢住戶檢測，料涉1.3萬戶，期望兩周內完成。

陳肇始表示，將進一步擴大檢測計劃。（李澤彤攝）

港府早前公布，為4個較高風險群組提供免費新型冠狀病毒檢測，包括安老院舍、殘疾人士院舍及護養院員工、的士司機、食肆和物業管理員工。



陳肇始表示，疫情近日急劇變化，短時期內出現多宗源頭不明個案，已動用防疫抗疫基金對特定群組做大規模檢測，亦不斷擴大檢測範圍，早前已落實向高風險群組作免費檢測，未來一星期將擴展至小巴司機、街市租戶、特殊學校宿舍部人員，料涉300間街市，及約1.4萬名小巴司機，及約900名特殊學校宿舍員工。民政事務處亦將與東華三院合作，為慈雲山居民進行檢測，詳情將會盡快公布。

3.4萬次檢測 錄8宗個案



她又提到，港府早前已委托3間檢測公司包括華昇、中國檢驗、Prenetics，檢測過程順利，截至前日（25日）已收逾3.7萬樣本，並進行3.4萬次檢測，錄得8個初步陽性結果。她續指，公營檢測由衞生署及醫管局負責，由於疫情嚴竣，每日有逾百宗確診個案，過去一星期已檢驗1萬個樣本以上，甚至達1.3萬，化驗人員需加班、加時間工作，衞生署於上周二（14日）已與私人化驗所合作，加強公營檢測能力，料可處理額外6千個樣本。

她強調，由於檢測規模大，會先以安老院、殘疾院舍、護養院或的士司機優先，如疫情嚴峻，不排除向私營檢測中心購買私營服務。

另外，為及早識別確診者，她指，衛生署化驗中心今天已擴大檢測，自覺較高風險或有輕微不適市民，可在指定門診診所免費領取及提交樣本瓶，她呼籲高風險群組市民應參與檢測，「就算徵狀輕微都要做。」

張建宗指，黃大仙是重災區，慈雲山一帶包括慈雲山中心出現很多確診個案，遂向當區居民進行免費檢測。（資料圖片）

被問到有專家批評本港檢測量大滯後，會否變相令隱形病人游走？陳肇始強調，政府一直有加大檢測量，基於人手及機器限制，防疫基金已增撥資源，本月底至下月初料可增加2400個檢測量。由於私營檢測機構可提供大額檢測量，遂有條件擴大檢測。



至於何不推行全港全民檢測，反只聚焦慈雲山，張建宗解釋，黃大仙是重災區，慈雲山一帶包括慈雲山中心出現很多確診個案，遂為當區居民提供檢測。

▼第三波疫情 各政府部門確診個案▼