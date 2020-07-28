新冠肺炎．最新｜疫情失控　今晚午夜後限聚令變2人 　全日禁堂食

本港新冠肺炎第三波大爆發惡化。衞生署昨日（27日）報告前日（26日，本周日）新增145宗確診個案，再創單日新高，連續六日確診逾百宗，累計增至2,779宗；昨日多達四名染疫長者離世，也是單日新高，累計22人不治。創雙新高過後，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，昨日半日初步確診個案有約60宗，是近期較少一次，未知今日最終會報告多少宗。 政府昨日突公布收緊防疫限制，當中令人意外地將限聚令由目前4人縮至2人，食肆全日禁堂食，身處戶內及戶外公眾地方均需佩戴口罩，僅飲食及服藥等情況可獲豁免，做運動或吸煙不戴罩屬違反，全部限制今晚午夜後、即周三（28日）凌晨起生效。

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昨日全覽：新冠肺炎．7.27｜新增145宗確診 再多兩長者不治 一日4人死

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【01:50】新增145宗確診個案，衞生防護中心更新確診者住所資料，當中離島區首次有居民確診，報稱居於南丫島索罟灣；此外，因屯門新墟康和護老中心再有多宗確診個案，導致屯門區再成為「重災區」，共有19名患者。多個大型屋苑亦有確診患者，包括青衣盈翠半島、美孚新邨等；亦有一對36歲男女確診者，報稱居於尖沙咀五星級香港瑰麗酒店（Rosewood Hotels）。

衞生署新公布的形式，不再披露已找到源頭的本地個案，與哪名患者有流行病學關連。

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【01:14】本地爆發第三波疫情，連續6日均錄得逾百宗確診個案，累計增至2,779宗。衞生防護中心昨日（27日）晚上更新確診患者到訪過的地方，較前一日新增16間食肆，當中包括灣仔「祥興記上海生煎包」、佐敦「澳門咖喱王新鮮腩」及荃灣「牛陣」。

另外，再多4區的麥當勞上榜，分別位於慈雲山中心、 新北河大樓、好望角大廈及元朗洪福商場 。除食肆外，亦有患者分別去過多個商埸，包括信和中心、THE One及黃金電腦商場等。

新冠肺炎｜增16家食肆上榜 有患者曾到灣仔祥興記生煎包荃灣牛陣

【01:00】香港大學微生物學系講座教授袁國勇周一（27日）接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，相信湖北武漢市官員曾掩飾新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情，未有即時對外公佈信息，當時抵達武港時，只見「犯罪現場」已被打亂破壞；又指病毒有人傳人的證據，惟北京當局不斷淡化疫情的嚴重性。

新冠肺炎｜袁國勇BBC訪問：武漢官員曾掩飾疫情 內地淡化嚴重性

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▼第三波疫情措施 全面禁堂食 限聚令收緊至2人▼