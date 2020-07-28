新冠肺炎・最新｜118名確診者待送院　最耐已等6日

本港新冠肺炎第三波大爆發惡化，截至今日（28日）凌晨，單日新增106宗確診，連續七日破百，累計至2,885宗，另外85宗初步確診。 堅城（梁氏）建築群租增至17人感染，另有地盤工染病，亦多兩間院舍有員工確診。 食肆全日禁堂食、限聚令收緊至二人、室外必須戴口罩周三（29日）凌晨實施。

【22:23】衞生署衞生防護中心公布的資料顯示，未計昨日新增的106名確診者及今日的85名初步確診者，截至今晚尚有118名確診者等待入院。當中尚有一名23日報告確實的62歲男患者，仍在等候入院，患者為輸入個案，由日本返港。

【21:40】大館宣布，為配合政府最新的防疫措施，並顧及訪客及員工的安全，決定暫時關閉所有設施一星期，由明日（29日）至8月4日。查閱個別商戶最新安排，請登入大館網站：https://www.taikwun.hk。

▼7月28日「最後午餐」▼

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【20:42】食物環境衞生署今日（七月二十八日）開始為街市攤檔從業員安排新型冠狀病毒肺炎免費檢測服務。檢測承辦商（Prenetics Limited）今日起陸續到全港街市，派發樣本瓶予攤檔從業員及駐場人員收集深喉唾液樣本，有關人士無須網上登記。檢測承辦商計劃這數天的工作會涵蓋黃大仙及觀塘區的街巿，並於今日率先派員到黃大仙區派發樣本瓶。檢測承辦商之後會陸續到其他地區進行檢測工作。



【19:46】長榮航空發言人稱，有報道指「堅城（梁氏）建築」的公司地址為觀塘創紀之城3期25樓，惟該地址已經由長榮航空承租數個月，此樓層並無感染情事。經與大廈管理處了解，「堅城（梁氏）建築有限公司」為上一手租戶，並已遷往同大樓其他樓層。大廈管理處就事件已進行全面深層消毒大廈的所有公眾地方及設施。

【19:40】慈雲山港泰護老中心85歲男病人（個案編號：1485）今日下午於東區尤德夫人那打素醫院離世。連同上述個案，至今共有23名確診病人於公立醫院離世。港泰群組至今有6人染疫離世，包括5名院友及1名院友家人。

↓↓↓食肆禁堂食前夕 慈雲山中心情況↓↓↓

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新冠肺炎｜醫管局認公布88歲老翁死訊滯後 情況差病人可恩恤探訪

新冠肺炎｜被問押後選舉科學根據？張竹君：較關心未來14日疫情

新冠肺炎｜港燈客戶中心明起暫停服務 抄讀電表服務亦受影響

【18:02】社會福利署表示，一名在平田邨平美樓藍田社會保障辦事處工作的社會保障助理確診2019冠狀病毒病。



該名職員最近一次上班日期為7月24日，其工作的辦事處自7月20日已暫停對外開放，並改以其他模式維持有限度服務。該名職員工作時一直有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。其辦事處現時並無其他職員出現病徵或確診。

新冠肺炎｜今增106人確診 堅城（梁氏）建築群組累計17人中招

【17:46】多位記者追問，消息指行會將押後9月的立法會選舉。張竹君多次以疫情回應，指要留意未來7至14日的發展，並指「關於選舉，我唔會好關心」。

【17:10】張竹君：若措施無效會以倍數上升，但確診數字仍然高企，不能說已回落。上周亦有一日數字回落，但之後再上升，要看交樽、檢測進度等。

流行病學調查，發現有人一齊食煙、打麻雀、遊船河，可以日後防止疫情散播，但首要是截斷傳播鏈，隔離密切接觸者。

新冠肺炎｜明起禁堂食 打工仔趁機吃「最後午餐」：人生冇意義

▼7月28日慈雲山慈正邨兩大廈派樽 有人領取多個▼

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【17:00】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞：

昨日開始，於22間普通科門診派樣本樽，有市民因私人理由，想取健康證明而取樽。醫管局重新，派樽是希望集中資源，為有病徵及風險人群做檢測，重申不會不會發出健康證明，若有其他原因，應去私家機構檢測，否則會影響其他病人取不到樽。

藍田診所，昨日派發99個樣本瓶，其中50個條碼出錯，已再次派發。呼籲市民留口水樣本時，要確認條碼資料。

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新冠肺炎｜逾百病人未送院 區議員指資料錯：已入院卻顯示未送院

【16:50】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君：

截至今日凌晨，單日新增106宗確診，其中8宗輸入，本地個案98宗，累計2,885人感染。輸入個案中，7宗菲律賓，另外1宗去過俄羅斯和德國。

本地個案中，48宗與之前個案相關，50宗源頭不明。

其中堅城（梁氏）建築群組，增加2人確診、2人初步確診，累計共17人染病。主要在創紀之城辦公室工作，但要追蹤他們有無到地盤。

另外不明源頭個案中，有數名地盤工人，主要做散工，正追查關聯性。包括啟德有數名紮鐵工人感染，另外涉及大圍、西九龍的地盤。

下葵芳中醫診所多1人確診；旺角雅蘭群組多1人；上水屠房多2人；富臨群組多1人。

屯門康和護老中心，多4人確診、3至4人初步確診。大圍隆亨長者之家，多1人確診，為廚師。

#1754為老人院照顧員，為東華三院賽馬會康怡之家，7月24日發病，22日最後返工。院舍員工和院友會檢測。

禮頓道崇恩老人院分院，一人初步確診。

粉嶺蓬瀛仙館1人確診（#2843）。

▼鑽石山派樽情況▼

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新冠肺炎｜衞生署周一晚公布堅城（梁氏）建築群組涉13人 未有詳情

【14:30】衞生署公布個案詳情愈見滯後。衞生防護中心昨晚（28日）在網上新增一個「堅城（梁氏）建築有限公司」群組，涉及13名患者，惟昨日疫情記者會卻對此群組隻字不提。

【13:39】消息稱今日新增約110宗確診個案，料連續7天超過百宗新個案。

新冠肺炎｜慈正邨兩廈先派樽 有人領七個 無查詢無登記或成漏洞

【11:00】民政總署今日（28日）展開為慈正邨及毗鄰公共屋邨的居民安排免費病毒檢測，包括包括慈樂邨、慈民邨、慈康邨及彩輝邨。今日先向慈正邨正泰樓、正和樓居民派發檢測樣本樽，有鄰座居民誤會並領取樣本樽，亦有居民為家人共領取七個套裝，稱要做第三次檢測，有居民憂領取樣本樽無查詢、無登記或成漏洞，令樽不夠派或回收率低。

新冠肺炎｜何栢良斥豁免檢疫及追蹤漏洞增確診 如危害國家安全

【10:30】港大感染及傳染病中心總監何栢良於一個電台節目中指，驚訝政府未有統計豁免檢疫人士數目，相關豁免的檢疫和追蹤措施做得不清不楚，認為若處理得不當，已經染病的海員更可能將病毒帶回內地，「香港咁多確診，佢哋返去發現之前染疫個案，真係變咗係危害國家安全喇。」

▼第三波疫情措施 全面禁堂食 限聚令收緊至2人▼

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新冠肺炎｜理大研究彬記港泰群組 基因排序與菲律賓輸入個案相似

【10:00】理大近日有研究出爐，以科學數據印證多個確診者的病毒基因排序，包括彬記及港泰群組，與多宗菲律賓輸入個案非常相似，另一條傳播鏈則相信與免檢疫的哈薩克抵港機師有關。負責帶領研究的理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，今次從患者身上所發現的病毒已變種，亦有相距廿多天病發的患者，體內基因排序完全一樣，他形容情況不尋常，有可能已適應人體。

新冠肺炎｜免檢疫漏洞致爆發？陳肇始：終有專家實證 將嚴肅跟進

【09:30】食物及衞生局局長陳肇始被問到是否豁免檢疫致出事，她回應指由於衛生防護中心早前未能追蹤相關情況，現時獲專家基因排序實證，令政府更清晰知悉整體形勢，應更嚴肅跟進。

新冠肺炎｜多區診所派樽幾分鐘內派完 70歲伯伯凌晨1點排通宵

【08:00】政府今日繼續於全港22個普通科門診派發深喉唾液樣本瓶，多區診所極速派完。位於鑽石山的東九龍普通科門診診所，有市民凌晨1點鐘就開始排隊，7點半開始派樽，不足十分鐘就派完。將軍澳普通科門診今早有逾150人排頭，110個名額約4分鐘派完，排頭位的怕伯清晨5點已霸頭位，有市民批評政府防疫無能，「之前就排口罩，現在就排攞樽」。

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昨日全覽：新冠肺炎．7.27｜新增145宗確診 再多兩長者不治 一日4人死

新冠肺炎｜一日4確診長者死 老伯日日港泰隔玻璃門探妻染疫不治

新冠肺炎｜連續六日確診破百 佔總數27% 四成未找到感染源頭

口罩令｜食環署零的突破 檢控街市2檔員及1送服工人拒戴口罩

新冠肺炎｜藍田普通科門診派樣本包條碼有異 醫管局呼籲先核對

【01:50】新增145宗確診個案，衞生防護中心更新確診者住所資料，當中離島區首次有居民確診，報稱居於南丫島索罟灣；此外，因屯門新墟康和護老中心再有多宗確診個案，導致屯門區再成為「重災區」，共有19名患者。多個大型屋苑亦有確診患者，包括青衣盈翠半島、美孚新邨等；亦有一對36歲男女確診者，報稱居於尖沙咀五星級香港瑰麗酒店（Rosewood Hotels）。

衞生署新公布的形式，不再披露已找到源頭的本地個案，與哪名患者有流行病學關連。

新冠肺炎｜新患者住所全覽 居瑰麗酒店男女染疫 美孚新邨再失守

【01:14】本地爆發第三波疫情，連續6日均錄得逾百宗確診個案，累計增至2,779宗。衞生防護中心昨日（27日）晚上更新確診患者到訪過的地方，較前一日新增16間食肆，當中包括灣仔「祥興記上海生煎包」、佐敦「澳門咖喱王新鮮腩」及荃灣「牛陣」。

另外，再多4區的麥當勞上榜，分別位於慈雲山中心、 新北河大樓、好望角大廈及元朗洪福商場 。除食肆外，亦有患者分別去過多個商埸，包括信和中心、THE One及黃金電腦商場等。

新冠肺炎｜增16家食肆上榜 有患者曾到灣仔祥興記生煎包荃灣牛陣

【01:00】香港大學微生物學系講座教授袁國勇周一（27日）接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，相信湖北武漢市官員曾掩飾新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情，未有即時對外公佈信息，當時抵達武港時，只見「犯罪現場」已被打亂破壞；又指病毒有人傳人的證據，惟北京當局不斷淡化疫情的嚴重性。

新冠肺炎｜袁國勇BBC訪問：武漢官員曾掩飾疫情 內地淡化嚴重性