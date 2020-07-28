新冠肺炎・直播｜新增106宗確診85初步　堅城建築群組增至17人

本港新冠肺炎第三波大爆發惡化，截至昨日（27日）凌晨，單日新增145宗確診，再創新高，是連續六日破百，累計至2,779宗；昨日4人病逝，累計22人不治。張竹君預告，有約60宗初步確診。 政府昨日突公布收緊防疫限制，限聚令由目前4人縮至2人，食肆全日禁堂食，身處戶內及戶外公眾地方均需佩戴口罩，僅飲食及服藥等情況可獲豁免，做運動或吸煙不戴罩屬違反，全部限制今晚午夜後、即周三（28日）凌晨起生效。

▼7月28日「最後午餐」▼

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新冠肺炎｜衞生署周一晚公布堅城（梁氏）建築群組涉13人 未有詳情

【14:30】衞生署公布個案詳情愈見滯後。衞生防護中心昨晚（28日）在網上新增一個「堅城（梁氏）建築有限公司」群組，涉及13名患者，惟昨日疫情記者會卻對此群組隻字不提。

【13:39】消息稱今日新增約110宗確診個案，料連續7天超過百宗新個案。

▼7月28日慈雲山慈正邨兩大廈派樽 有人領取多個▼

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新冠肺炎｜慈正邨兩廈先派樽 有人領七個 無查詢無登記或成漏洞

【11:00】民政總署今日（28日）展開為慈正邨及毗鄰公共屋邨的居民安排免費病毒檢測，包括包括慈樂邨、慈民邨、慈康邨及彩輝邨。今日先向慈正邨正泰樓、正和樓居民派發檢測樣本樽，有鄰座居民誤會並領取樣本樽，亦有居民為家人共領取七個套裝，稱要做第三次檢測，有居民憂領取樣本樽無查詢、無登記或成漏洞，令樽不夠派或回收率低。

新冠肺炎｜何栢良斥豁免檢疫及追蹤漏洞增確診 如危害國家安全

【10:30】港大感染及傳染病中心總監何栢良於一個電台節目中指，驚訝政府未有統計豁免檢疫人士數目，相關豁免的檢疫和追蹤措施做得不清不楚，認為若處理得不當，已經染病的海員更可能將病毒帶回內地，「香港咁多確診，佢哋返去發現之前染疫個案，真係變咗係危害國家安全喇。」

▼鑽石山派樽情況▼

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新冠肺炎｜理大研究彬記港泰群組 基因排序與菲律賓輸入個案相似

【10:00】理大近日有研究出爐，以科學數據印證多個確診者的病毒基因排序，包括彬記及港泰群組，與多宗菲律賓輸入個案非常相似，另一條傳播鏈則相信與免檢疫的哈薩克抵港機師有關。負責帶領研究的理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，今次從患者身上所發現的病毒已變種，亦有相距廿多天病發的患者，體內基因排序完全一樣，他形容情況不尋常，有可能已適應人體。

新冠肺炎｜免檢疫漏洞致爆發？陳肇始：終有專家實證 將嚴肅跟進

【09:30】食物及衞生局局長陳肇始被問到是否豁免檢疫致出事，她回應指由於衛生防護中心早前未能追蹤相關情況，現時獲專家基因排序實證，令政府更清晰知悉整體形勢，應更嚴肅跟進。

▼第三波疫情措施 全面禁堂食 限聚令收緊至2人▼

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新冠肺炎｜多區診所派樽幾分鐘內派完 70歲伯伯凌晨1點排通宵

【08:00】政府今日繼續於全港22個普通科門診派發深喉唾液樣本瓶，多區診所極速派完。位於鑽石山的東九龍普通科門診診所，有市民凌晨1點鐘就開始排隊，7點半開始派樽，不足十分鐘就派完。將軍澳普通科門診今早有逾150人排頭，110個名額約4分鐘派完，排頭位的怕伯清晨5點已霸頭位，有市民批評政府防疫無能，「之前就排口罩，現在就排攞樽」。

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昨日全覽：新冠肺炎．7.27｜新增145宗確診 再多兩長者不治 一日4人死

新冠肺炎｜一日4確診長者死 老伯日日港泰隔玻璃門探妻染疫不治

新冠肺炎｜連續六日確診破百 佔總數27% 四成未找到感染源頭

口罩令｜食環署零的突破 檢控街市2檔員及1送服工人拒戴口罩

新冠肺炎｜藍田普通科門診派樣本包條碼有異 醫管局呼籲先核對

【01:50】新增145宗確診個案，衞生防護中心更新確診者住所資料，當中離島區首次有居民確診，報稱居於南丫島索罟灣；此外，因屯門新墟康和護老中心再有多宗確診個案，導致屯門區再成為「重災區」，共有19名患者。多個大型屋苑亦有確診患者，包括青衣盈翠半島、美孚新邨等；亦有一對36歲男女確診者，報稱居於尖沙咀五星級香港瑰麗酒店（Rosewood Hotels）。

衞生署新公布的形式，不再披露已找到源頭的本地個案，與哪名患者有流行病學關連。

新冠肺炎｜新患者住所全覽 居瑰麗酒店男女染疫 美孚新邨再失守

【01:14】本地爆發第三波疫情，連續6日均錄得逾百宗確診個案，累計增至2,779宗。衞生防護中心昨日（27日）晚上更新確診患者到訪過的地方，較前一日新增16間食肆，當中包括灣仔「祥興記上海生煎包」、佐敦「澳門咖喱王新鮮腩」及荃灣「牛陣」。

另外，再多4區的麥當勞上榜，分別位於慈雲山中心、 新北河大樓、好望角大廈及元朗洪福商場 。除食肆外，亦有患者分別去過多個商埸，包括信和中心、THE One及黃金電腦商場等。

新冠肺炎｜增16家食肆上榜 有患者曾到灣仔祥興記生煎包荃灣牛陣

【01:00】香港大學微生物學系講座教授袁國勇周一（27日）接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，相信湖北武漢市官員曾掩飾新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情，未有即時對外公佈信息，當時抵達武港時，只見「犯罪現場」已被打亂破壞；又指病毒有人傳人的證據，惟北京當局不斷淡化疫情的嚴重性。

新冠肺炎｜袁國勇BBC訪問：武漢官員曾掩飾疫情 內地淡化嚴重性