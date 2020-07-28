公屋逆市加租近一成　房委會一致通過免租兩個月

房委會早前建議今年按機制加租9.66%，9月1日起生效，被質疑「逆市加租」。運輸及房屋局長陳帆事後建議，可為公屋租戶提供兩個月租金寬免。 房委會資助房屋小組委員會今日（28日）開會討論，小組成員尹兆堅表示，會上已通過分別在今年9月及2021年9月，分別寬免公屋戶一個月租金。

房委會資助房屋小組委員會今日開會討論，小組成員尹兆堅表示，會上已通過免租兩個月。（歐嘉樂攝）

尹兆堅指出，在無反對票下，會上一致通過免租兩個月。免租安排分開2次進行，將於今年9月及2021年9月，分別寬免公屋戶一個月租金。

今次免租安排會涵蓋公屋富戶的淨租金部分，惟有關住戶仍需要繳付額外租金部分及差餉。

尹兆堅又指，公屋租金檢討機制有缺陷，未能反映市況逆轉情況，應再加多一重「把關」，將上一季住戶入息數據，對比過去兩年的平均數，以檢視有否急劇逆轉，否則可考慮減租，署方聲稱會考慮方案。

在會議前，房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉提交信件，建議為所有公屋租戶全額免租兩個月，抵銷加租壓力，包括公屋富戶家庭，又促請當局全面檢討公屋租金調整機制，並改善租金援助計劃，以增加更多寬減租金的級別。