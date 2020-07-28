裁判官輕判男生後主動覆核　辯方強調無誤導法庭　官堅持繼續

中五男生去年一次「黎明行動」中被搜出彈簧刀，審訊後被裁定管有違禁武器罪成，感化官原建議被告接受感化，被告不接受，裁判官香淑嫻准他以1千元簽保守行為1年。惟香官事後稱自覺辯方陳辭影響下判刑，主動要求覆核，辯方今(28日)在東區法院強調，他是憑高院官判詞的上文下理，認為高院官有指判被告監禁屬「不合比例」及「不公平」，惟香官稱看過判詞謄本，不覺有提及相關字眼，認為她有權覆核，將案押後至周四再訊。

被告吳銘揚（18歲）現時第三次重讀中五，控罪指他於去年11月11日在柴灣道近柴灣道迴旋處管有一把彈簧刀。他定罪後曾被還柙，一周後在高院獲准保釋。他的代表大律師郭憬憲曾指高院法官批准被告保釋時，曾指被告面對的控罪，一般判罰款已足夠，判被告還柙及監禁屬「不合比例」及「不公平」。

裁判官香淑孄輕判一名學生後，自覺受辯方的陳辭影響，主動提出要覆核刑期。(資料圖片)

指高院官無說辯方所言字句

香官稱，她閱過高院法官的判辭謄本後，發覺法官沒有說過郭大狀所說的相關字句。

郭大狀隨即讀出判辭，指法官有說：「法律上難以支持監禁式刑罰」。又提到不予保釋可能會引致不公，故批准擔保。郭認為從上文下理可理解法官有指還柙及監禁並不公平。他又指該法官亦有提本案比他呈交的案例輕微，故認為亦有同意罰款已經足夠的意思。

大律師郭憬憲稱是憑判辭的上文下理，認為有指判監禁不合適，堅稱並無誤導法庭。(資料圖片)

辯方堅稱有提判監超乎比例

香官聽畢，質疑高院法官沒有說過「不合比例的做法」等字眼。郭大狀再引述判詞，指出若判入教導所，被告至少會喪失6個月自由，當時法官形容這是「超乎比例」。他又強調難以逐字逐句筆錄法官所言，辯方已盡量準確地記錄法官的意思，其覆述絕無失實。

香官堅稱遭辯方誤導影響判刑

郭大狀續指，他已提出定罪上訴，裁判官若以受爭議的定罪基礎作為判刑的理據，是有違判刑原則。他再道，裁判官應說出早前判刑有何出錯，才可展開刑期覆核，希望法庭能說明早前批准簽保守行為有何不妥。裁判官其後則裁定自己有權作刑期覆核，又稱早前被辯方不確實的引述誤導，影響判刑。

郭盼能當場釋放被告

郭隨後表示，被告遭還押7日，準備考試期間再收到覆核刑期的通知，不但影響考試，更令他與家人承受莫大的壓力。郭引述感化官及懲教人員撰寫的報告，稱患有過度活躍症及專注力不足的被告記憶力差、不知道背囊有彈簧刀，重申他無意使用刀具，不願接受感化，盼法庭讓他當場釋放。對於報告指被告自行停藥、品行及學業欠佳，郭解釋他是在母親同意下停止服藥，而他也不是因病而出現行為偏差、攜帶彈簧刀。

案件編號：ESCC2524/2019