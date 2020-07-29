新冠肺炎｜食肆禁堂食　理大為外判工備風扇　城大嶺大推彈性用膳

食肆全日禁堂食的措施今日（29日）起生效，為配合新規例，多間大學亦推出特別安排，當中香港理工大學預備風扇、座椅等，劃分「工友用膳區」予外判員工吃午飯。而香港城市大學及嶺南大學亦推出彈性午膳安排，城大在校內劃分不同區域供師生及外判員工單向用膳，嶺大則為保安員及清潔工等非文職同事提供空調房間，讓他們分隔多於1.5米的距離下吃飯。

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新冠肺炎疫情持續爆發，港府防疫措施「加辣」，今日起食肆全日禁止堂食，只有11類餐飲業務處所獲豁免，包括不對外開放的員工飯堂（如港鐵、專營巴士公司、隧道經營者等的員工餐廳），以及非政府組織經營的殘疾人、老年人、兒童和青年以及其他弱勢群體的日間和居住福利服務，在場所提供膳食或食品和飲料等。

香港理工大學在校內有蓋的通風位置設立「工友用膳區」。（理大提供）

午飯時間，全港多區「打工仔」只能留在辦公室內吃外賣或飯盒，至於戶外工作或未有固定工作場所者，多選在公園，甚至路邊、後樓梯或花槽邊吃飯。

香港理工大學則在校內有蓋的通風位置設立「工友用膳區」，放約40張附小桌椅的塑膠靠椅，並加設風扇，供外判員工吃午飯。

城大禁堂食 上班者彈性用膳



而城市大學為防疫情擴散，今日開始暫停校內所有飯堂及餐廳的堂食服務。校方表示，一直密切留意疫情發展，已進一步加強防疫措施，加緊清潔校園、彈性安排員工在家工作。至於需回校工作者，可彈性上班及用膳，校方已劃出多個區域，供師生、外判工盡量單向休息及用膳。

嶺大為非文職人員提供冷氣房用餐



嶺南大學亦採取彈性上班安排，除了建議部門彈性安排回校工作的同事分批用膳，亦安排足夠空調房間予保安員及清潔工等非文職同事用膳，確保座位有多於1.5米的距離。