新冠肺炎｜訪袁國勇片段Youtube下架　BBC回覆查詢︰權限問題

香港大學微生物學系講座教授袁國勇周一(27日)接受英國廣播公司(BBC)訪問時表示,相信湖北武漢市官員曾掩飾新型冠狀病毒(COVID-19)肺炎疫情,未有即時對外公佈信息,當時抵達武漢時,只見「犯罪現場」已被打亂破壞。 惟原上載於BBC YouTube頻道的有關報道影片,於本港時間今日凌晨2時半下架,轉為無法瀏覽的私人影片,而網頁保留文字版報道。 BBC發言人電郵回覆《香港01》查詢指,該新聞片段下架,因有關新聞片段材料的權限未釐清。(The news clip was removed because correct permissions for the material had not been fully cleared.)

袁國勇在1月18日以獲邀專家身份親身到武漢了解,在BBC節目受訪表示,他們當日前往被視為爆發源頭的華南海鮮市場時,該處已經完全清理好,形容如「犯罪現場」已被破壞,無辦法確認病毒動物宿主,坦言曾懷疑武漢市官員掩飾疫情,並指出病毒有人傳人的證據,惟內地當局淡化疫情嚴重性。

惟原上載於BBC YouTube頻道的有關報道影片,於本港時間今日凌晨2時半下架,轉為無法瀏覽的私人影片;而BBC節目《Panorama》的官方網站上仍能看到片段,惟僅供英國地區觀看;網頁保留文字版報道。

BBC發言人︰因片段材料權限

就該新聞片段下架,BBC發言人於香港時間今日(28日)回覆稱,因有關新聞片段材料的權限未釐清。(The news clip was removed because correct permissions for the material had not been fully cleared.)

袁國勇︰非新說法

袁國勇回覆查詢指,他的訪問並非新說法 (nothing new in that interview)。中國工程院院士鍾南山於5月接受外媒CNN專訪時提到,武漢地方政府在疫情爆發之初曾隱瞞關鍵資訊,但中央政府在1月下旬開始主導應對疫情後,官方數據都正確無誤。

