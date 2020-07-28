新冠肺炎｜訪袁國勇片段Youtube下架　BBC回覆查詢︰權限問題

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

香港大學微生物學系講座教授袁國勇周一（27日）接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，相信湖北武漢市官員曾掩飾新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情，未有即時對外公佈信息，當時抵達武漢時，只見「犯罪現場」已被打亂破壞。

惟原上載於BBC YouTube頻道的有關報道影片，於本港時間今日凌晨2時半下架，轉為無法瀏覽的私人影片，而網頁保留文字版報道。

BBC發言人電郵回覆《香港01》查詢指，該新聞片段下架，因有關新聞片段材料的權限未釐清。（The news clip was removed because correct permissions for the material had not been fully cleared.）

袁國勇在1月18日以獲邀專家身份親身到武漢了解，在BBC節目受訪表示，他們當日前往被視為爆發源頭的華南海鮮市場時，該處已經完全清理好，形容如「犯罪現場」已被破壞，無辦法確認病毒動物宿主，坦言曾懷疑武漢市官員掩飾疫情，並指出病毒有人傳人的證據，惟內地當局淡化疫情嚴重性。

惟原上載於BBC YouTube頻道的有關報道影片，於本港時間今日凌晨2時半下架，轉為無法瀏覽的私人影片；而BBC節目《Panorama》的官方網站上仍能看到片段，惟僅供英國地區觀看；網頁保留文字版報道。

BBC發言人︰因片段材料權限

就該新聞片段下架，BBC發言人於香港時間今日（28日）回覆稱，因有關新聞片段材料的權限未釐清。（The news clip was removed because correct permissions for the material had not been fully cleared.）

袁國勇︰非新說法

袁國勇回覆查詢指，他的訪問並非新說法 (nothing new in that interview)。中國工程院院士鍾南山於5月接受外媒CNN專訪時提到，武漢地方政府在疫情爆發之初曾隱瞞關鍵資訊，但中央政府在1月下旬開始主導應對疫情後，官方數據都正確無誤。

▼本港第三波疫情措施　全面禁堂食　限聚令收緊至2人▼

+20
+19
+18
【新冠肺炎】鍾南山：中國有第二波爆發風險　武漢曾隱瞞關鍵資訊
新冠肺炎｜袁國勇BBC訪問：武漢官員曾掩飾疫情　內地淡化嚴重性
新冠肺炎｜袁國勇團隊揭3藥物減病毒感染細胞數量　最高達85%
新冠肺炎｜袁國勇：若疫情8月仍未受控　政府或需要實行居家令
新冠肺炎｜袁國勇指一除口罩就高危籲勿堂食　現金交易或播毒
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。